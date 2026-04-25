25. 4. Marek
Reklama
Reklama
Ekonomika

Lyžování v poušti se ruší. Středisko se stalo další obětí války proti Íránu

Anna Nix

V Perském zálivu se nakonec pod širým nebem lyžovat nebude. Saúdská Arábie sice stavěla první venkovní lyžařské středisko v oblasti, ale plány v březnu přerušila. Ambiciózní projekt by zemi přišel na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun) a jeho stavba byla pravděpodobně přerušena kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu a následné krizi na Blízkém východě.

Středisko Trojena mělo vzdorovat pouštním podmínkám a poskytnout lidem v Perském zálivu první sjezdovku pod širým nebem. Součástí plánů byla přehrada s obrovským jezerem na svahu hory. Snímek je ilustrační.Foto: REUTERS
Reklama

Lyžařské středisko s názvem Trojena bylo součástí rozsáhlejšího projektu Neom, který se v Saúdské Arábii snaží vybudovat futuristický region pohánějící ekonomiku země. Do Neomu patří také individuální plány na lineární město, The Line, nebo průmyslový přístav Oxagon.

Středisko Trojena mělo vzdorovat pouštním podmínkám a poskytnout lidem v Perském zálivu první lyžování pod širým nebem. Součástí plánů byla přehrada s obrovským jezerem na svahu hory. Počítalo se i s golfovým hřištěm, hotely, restauracemi a obchody.

Saúdská Arábie ovšem v březnu zrušila dvě velké stavební smlouvy, což naznačuje, že projekt nebude v dohledné době dokončen. První smlouva v hodnotě pěti miliard dolarů (cca 104 miliard korun) byla ukončena s italskou společností Webuild Group, která měla vytvořit sladkovodní jezero uprostřed střediska. Druhou smlouvu království ukončilo s asijskou společností Eversendai Corporation, která pro středisko měla dodat ocel.

Společnost Eversendai uvedla, že smlouva byla pravděpodobně ukončena „kvůli současné geopolitické situaci na Blízkém východě“. Válka totiž v oblasti narušila nejen ropný průmysl. Saúdská Arábie ovšem i před začátkem války čelila stavebním překážkám a od minulého roku musela některé projekty omezit.

Reklama
Reklama

Ještě před několika měsíci se ovšem zdálo, že středisko Trojena je jedním z mála projektů Neomu, které rychle postupují. Inženýři už na místě budoucího střediska vyhodili do povětří část hory, která uvolnila místo pro hotel vytesaný do kamenných stěn. Přehrada, na níž pracovala italská společnost, byla dokončena zhruba z jedné třetiny.

Na místě naplánované lyžařské vesnice už vyrostly i obří ocelové konstrukce, určené pro hotely a síť vyvýšených sjezdovek. Architekti, kteří vypracovali náčrty celého střediska, řekli, že jsou jak z „Hvězdných válek“ nebo z „Duny“.

Náklady na středisko ovšem rostly a cena se časem zdvojnásobila na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun). Megaprojekt Noem už před válkou v Íránu začal přepracovávat části svých plánů. V předešlých letech se totiž potýkal s konstrukčními problémy, zpožděným harmonogramem a překračováním rozpočtů.

Trojena měla v roce 2029 pořádat Asijské zimní hry. V lednu tohoto roku ovšem Saúdská Arábie a Asijská olympijská rada oznámily, že plány byly odloženy na dobu neurčitou. Hry se nakonec budou pořádat v Almaty, největším městě Kazachstánu.

Reklama
Reklama

I když na místě plánovaného zimního střediska párkrát do roka sněží, Neom se na přírodní sníh nespoléhal. V plánu bylo načerpat odsolenou vodu do nového jezera, které mělo být dlouhé bezmála tři kilometry. Voda z jezera by se poté využívala na zasněžování sjezdovek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nově zvolený předseda lidovců Jan Grolich (uprostřed) ještě v závěru sjezdu vyzval v sobotu delegáty, aby veřejnost informovali o novém vedení strany. Na snímku zleva jsou člen předsednictva Václav Pláteník, 1. místopředseda Benjamin Činčila, členka předsednictva Monika Brzesková, předseda KDU-ČSL Jan Grolich, členka předsednictva Libuše Hubáčková a člen předsednictva František Talíř; Ostrava, 24. dubna 2026.

Lidovci podpořili Pavla a chtějí euro, odmítají tlak na veřejnoprávní média

Lidovci na závěr dvoudenního sjezdu v Ostravě vyjádřili v sobotu podporu prezidentu Petru Pavlovi. Dohodli se také na tom, že se nové vedení strany bude zasazovat o přijetí eura. Delegáti sjezdu zároveň odsoudili snahu vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, podle nich to omezí jejich nezávislost. Sjezd KDU-ČSL krátce po 12:30 ukončil Svatováclavský chorál.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama