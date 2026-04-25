Lyžování v poušti se ruší. Středisko se stalo další obětí války proti Íránu

V Perském zálivu se nakonec pod širým nebem lyžovat nebude. Saúdská Arábie sice stavěla první venkovní lyžařské středisko v oblasti, ale plány v březnu přerušila. Ambiciózní projekt by zemi přišel na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun) a jeho stavba byla pravděpodobně přerušena kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu a následné krizi na Blízkém východě.
Lyžařské středisko s názvem Trojena bylo součástí rozsáhlejšího projektu Neom, který se v Saúdské Arábii snaží vybudovat futuristický region pohánějící ekonomiku země. Do Neomu patří také individuální plány na lineární město, The Line, nebo průmyslový přístav Oxagon.
Středisko Trojena mělo vzdorovat pouštním podmínkám a poskytnout lidem v Perském zálivu první lyžování pod širým nebem. Součástí plánů byla přehrada s obrovským jezerem na svahu hory. Počítalo se i s golfovým hřištěm, hotely, restauracemi a obchody.
Saúdská Arábie ovšem v březnu zrušila dvě velké stavební smlouvy, což naznačuje, že projekt nebude v dohledné době dokončen. První smlouva v hodnotě pěti miliard dolarů (cca 104 miliard korun) byla ukončena s italskou společností Webuild Group, která měla vytvořit sladkovodní jezero uprostřed střediska. Druhou smlouvu království ukončilo s asijskou společností Eversendai Corporation, která pro středisko měla dodat ocel.
Společnost Eversendai uvedla, že smlouva byla pravděpodobně ukončena „kvůli současné geopolitické situaci na Blízkém východě“. Válka totiž v oblasti narušila nejen ropný průmysl. Saúdská Arábie ovšem i před začátkem války čelila stavebním překážkám a od minulého roku musela některé projekty omezit.
Ještě před několika měsíci se ovšem zdálo, že středisko Trojena je jedním z mála projektů Neomu, které rychle postupují. Inženýři už na místě budoucího střediska vyhodili do povětří část hory, která uvolnila místo pro hotel vytesaný do kamenných stěn. Přehrada, na níž pracovala italská společnost, byla dokončena zhruba z jedné třetiny.
Na místě naplánované lyžařské vesnice už vyrostly i obří ocelové konstrukce, určené pro hotely a síť vyvýšených sjezdovek. Architekti, kteří vypracovali náčrty celého střediska, řekli, že jsou jak z „Hvězdných válek“ nebo z „Duny“.
Náklady na středisko ovšem rostly a cena se časem zdvojnásobila na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun). Megaprojekt Noem už před válkou v Íránu začal přepracovávat části svých plánů. V předešlých letech se totiž potýkal s konstrukčními problémy, zpožděným harmonogramem a překračováním rozpočtů.
Trojena měla v roce 2029 pořádat Asijské zimní hry. V lednu tohoto roku ovšem Saúdská Arábie a Asijská olympijská rada oznámily, že plány byly odloženy na dobu neurčitou. Hry se nakonec budou pořádat v Almaty, největším městě Kazachstánu.
I když na místě plánovaného zimního střediska párkrát do roka sněží, Neom se na přírodní sníh nespoléhal. V plánu bylo načerpat odsolenou vodu do nového jezera, které mělo být dlouhé bezmála tři kilometry. Voda z jezera by se poté využívala na zasněžování sjezdovek.
Mohlo by vás také zajímat: Americké síly si vynutily námořní blokádu vůči íránské nákladní lodi Touska
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
„Viděli jste, jak se mu smáli?“ Experti rozebírají zvrat v extraligovém finále
Krvavé šrámy v obličeji, výsměch soupeřů. A taky vzkaz do vlastní kabiny. Bojujeme! Kde byl začátek obratu nálady ve finále hokejové extraligy? Ve ztrátě pardubického vedení třetího duelu, nebo už v odvaze třineckého mladíka Petra Sikory. I o tom je nová epizoda podcastu Bago.
Lidovci podpořili Pavla a chtějí euro, odmítají tlak na veřejnoprávní média
Lidovci na závěr dvoudenního sjezdu v Ostravě vyjádřili v sobotu podporu prezidentu Petru Pavlovi. Dohodli se také na tom, že se nové vedení strany bude zasazovat o přijetí eura. Delegáti sjezdu zároveň odsoudili snahu vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, podle nich to omezí jejich nezávislost. Sjezd KDU-ČSL krátce po 12:30 ukončil Svatováclavský chorál.
„Všem se omlouvám.“ Turek prý parazity nemyslel úředníky, ale aktivisty
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se v omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to v sobotní debatě na televizi Nova.
Ukrajinské inovace nekončí. „Lovce dronů“ vybavili podstatným vylepšením
Levná a rychlá odpověď na ruské drony. Ukrajinci nově vypouštějí stíhací bezpilotní stroje přímo z letadel a ve vzduchu je navádějí na cíle. Podle prvních testů může jít o účinný způsob, jak zvládat stále intenzivnější útoky napříč zemí.