Loňská produkce ryb byla nejvyšší za posledních pět let, nejoblíbenější je stále kapr

před 7 minutami

Podle rybářů se více než polovina ryb z republiky vyveze do zahraničí, zejména do Polska, Německa a na Slovensko. Do budoucna by se mohlo producentům ryb hospodařit lépe, v červnu stát odsouhlasil novelou zákona, že bude opět vyplácet náhrady za škody na rybách, které způsobili kormoráni.

Doporučujeme

Praha - Loňská produkce ryb se meziročně zvýšila o zhruba čtyři procenta na 20 952 tun, byla tak nejvyšší za posledních pět let, uvádí na svém webu Rybářské sdružení ČR. Letní úvaha ekoteroristy: Klimatizuje si zaparkované auto. Propíchat mu gumy? Banán do výfuku? číst článek Nejčastěji chovanou rybou zůstává s velkým náskokem kapr, následují býložravé ryby, lososovité ryby, dravé ryby a línové spolu se síhy. Loni vzrostla produkce podle sdružení kromě kaprů také u býložravých ryb jako jsou amuři nebo tolstolobici. Ačkoliv Český statistický úřad uvádí roční spotřebu okolo 5,5 kilogramu na člověka, podle sdružení je nižší. "Celková spotřeba ryb v loňském roce byla po odečtu reexportu (především mořských ryb) pouhých 3,8 kg rybího masa na osobu," uvádí sdružení ve svém časopisu. Největší spotřeba ryb je v ČR pravidelně na Vánoce. Podle sdružení se více než polovina ryb z republiky vyveze do zahraničí, zejména do Polska, Německa a na Slovensko. Potíže s kormorány Do budoucna by se mohlo producentům ryb hospodařit lépe, v červnu stát odsouhlasil novelou zákona, že bude opět vyplácet náhrady za škody na rybách, které způsobili kormoráni. Stát bude vyplácet náhrady po určitou dobu. Na tři roky se vrátí praxe, která skončila v dubnu 2013. Kormoráni tehdy vypadli ve vyhlášce ze seznamu zvláště chráněných živočichů a stát přestal rybáře odškodňovat. V zákoně o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy však kormorán zůstal. Poslanci, k nimž patří ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), proto navrhli kormorána ze zákona vyškrtnout a zavést tříleté přechodné období pro odškodňování. Od ledna do konce roku 2019 budou rybáři dostávat stoprocentní náhradu prokazatelně způsobených škod a za rok 2020 náhradu 80procentní. Rybáři loni uvedli, že kormoráni předešlý rok způsobili na rybách škody za 117,8 milionu korun. Ryby podle druhů 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kapr 17.947 17.507 17.258 17.746 18.198 17.972 16.809 17.833 17.860 18.362 Lososovité ryby 776 815 671 738 814 752 682 692 611 668 Lín, síhové 295 308 271 241 208 184 165 163 157 147 Býložravé ryby 747 980 1010 1071 958 997 892 779 822 1063 Dravé ryby 218 236 228 218 229 227 238 202 213 230 Ostatní 464 549 633 406 603 631 572 466 537 482 Celkem 20.447 20.395 20.071 20.420 21.010 20.763 19.358 20.135 20.200 20.952

Související