Loňská produkce ryb byla největší za posledních 20 let. Příští rok čekají rybáři útlum kvůli suchu

Praha - Loňská produkce ryb byla největší za posledních 20 let. Meziročně se zvýšila o 3,5 procenta na 21 685 tun. Údaje dnes sdělili zástupci Rybářského sdružení ČR.

Podle ředitele organizace Michala Kratochvíla jde ale spíše o souběh okolností, protože některé rybníky se vylovují po více letech, takže se loni mohl sejít výlov větších rybníků. Letos ředitel očekává pokles produkce kvůli suchu, v některých rybnících například na Blatensku nebo na Klatovsku chybí podle něj třetina vody.

Nejvíce se tradičně loví kaprů, jejichž produkce loni vzrostla meziročně o půl procenta na 18 460 tun. Více než polovina ryb se vyváží do ciziny.

Jak uvádí statistiky a potvrzuje i Kratochvíl, většinou tržní produkce osciluje mezi 20 000 a 21 000 tunami ryb. Loňské výsledky jsou překvapivé, protože bylo loni stejně jako letos sucho. "Na jižní Moravě se to pomalu mění v polopoušť, ale to je věc, která je běžně známá, mluví se o ní každý den, jen se to moc neřeší," uvedl Kratochvíl.

Kromě sucha trápí rybáře predátoři jako kormoráni nebo vydry. Celkové údaje o loňských ztrátách však ještě nemají. Mají také méně rybího plůdku, jak kvůli suchu, tak kvůli predátorům. Nakupují ho tak i v zahraničí. Produkční rybníky musí být podle Kratochvíla využívané na 100 procent.

"Pokud by hlavní rybník měl méně ryb, tak by tam byl obrovský problém - množily by se tam ostatní nežádoucí ryby," vysvětluje. Mezi ně pak patří i například nepůvodní invazní druh karase stříbřitého.

Ryby podle něj mají v teplém počasí větší přírůstky, ale pouze pokud mají dostatek kyslíku a vody, jinak se nemůžou přikrmovat. Letos tak kvůli suchu rekordní výlovy nečeká.

Loni také vzrostla o 100 tun produkce lososovitých ryb a o 180 tun býložravých ryb jako jsou amuři nebo tolstolobici.

Dnes byl jmenován nový ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Kratochvíl uvedl, že s ním má sdružení dlouhodobou dobrou zkušenost, Toman byl prezidentem oborových komor.

Očekává, že se za jeho působení bude řešit problematika rybožravých predátorů, zlepší se podmínky o výstavbu a odbahňování produkčních rybníků a že jim pomůže s dlouhodobým dojednáním výjimky pro elektrickou evidenci tržeb u předvánočních prodejů ryb.