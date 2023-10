Průvodce Lonely Planet zařadil Prahu mezi nejlepší turistické destinace pro rok 2024

Turistický průvodce Lonely Planet zařadil Prahu mezi nejlepší turistické destinace na rok 2024. Praha je v žebříčku deseti měst na osmé příčce, první patří keňskému hlavnímu městu Nairobi. Průvodce Prahu označil za "pulzující hlavní město v gotickém hávu" a dodal, že její věhlasné památky jako Pražský hrad a Karlův most působí až příliš krásně na to, aby byly skutečné.

Kouzlo města podle průvodce částečně kazí houfy přijíždějících návštěvníků v posledním desetiletí. Město však slibuje, že davy zmírní a podpoří pomalou turistiku a zajímavosti mimo centrum.

Návštěvníkům průvodce doporučuje návštěvu Náplavky a sobotních trhů, secesní Smetanovu síň v Obecním domě či park Stromovka. Nechat ujít by si turisté neměli ani plzeňské pivo a místní kuchyni, například guláš s houskovým knedlíkem.

Seznam Best In Travel 2024 zahrnuje deset zemí, regionů a měst, ale také udržitelná místa a místa s hodnotou. Ze zemí na prvním místě skončilo Mongolsko. V seznamu převažují země z Asie, jsou tam ale i země z Afriky, Karibiku a Jižní Ameriky. Z Evropy se do žebříčku dostalo Chorvatsko.

Mezi místa s hodnotou zařadil průvodce na první místo Polsko. To označil za jednu z cenově nejdostupnějších evropských destinací, která má vynikající nabídku cestovatelských zážitků.