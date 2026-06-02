Londýnské metro postihne stávka. Výrazně omezí provoz v metropoli

Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na úterý a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku, uvedla média. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně čtyřech z jedenácti linek metra v britské metropoli.
Podle organizátora veřejné dopravy v britské metropoli Transport for London na čtyřech linkách nebude v úterý ani ve čtvrtek vůbec žádný provoz. Společnost ale varuje před omezeními, která se mohou projevit i na ostatních linkách. Velmi omezený bude brzký ranní provoz.
„Uživatelé by měli dokončit v obou dnech své cesty před 21:00,“ uvedla společnost s tím, že úroveň poskytované služby se může v průběhu obou stávkových dnů měnit.
Stávku podle médií svolaly odbory zaměstnanců v dopravě RMT po neúspěšném pondělním jednání o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Odborům se nelíbí prodloužení délky denních služeb, což by zamýšlené zkrácení pracovního týdne podle odborářů přineslo, a varují před možnými dopady delších směn na bezpečnost provozu.
Stárneme jinak, než jsme si mysleli. Nová studie odhalila neviditelný alarm lidského těla
Stárnutí možná není jen postupné a neřízené opotřebování organismu, ale přesně naprogramovaný biologický proces. Mezinárodní tým vědců v přelomové studii dokázal z aktivity genů poprvé sestavit univerzální hodiny stárnutí. Ty dokážou s neuvěřitelnou přesností varovat před selháváním těla roky předtím, než se objeví první příznaky vážných nemocí.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně jedenáct mrtvých
Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP tamní úřady.
Jih Itálie zasáhlo po půlnoci zemětřesení, místní prověřují možné škody
Jih Itálie krátce po půlnoci zasáhlo silnější zemětřesení. Podle systému EMSC mělo sílu 6,2 stupně. Otřes byl cítit i daleko od epicentra, píší agentury. Zatím však není jasné, zda způsobil škody či nějaké oběti.
ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.