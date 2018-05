Londýn bojuje s dětskou obezitou. Z MHD mají zmizet reklamy na nezdravé jídlo

před 49 minutami

Čtyřicet procent dětí v Londýně trpí nadváhou nebo obezitou. Po zavedení daně na slazené nápoje navrhuje starosta zakázat reklamy na nezdravé jídlo.

Londýn - Londýnský starosta Sadiq Khan dnes navrhl, aby se v prostředcích městské hromadné dopravy zakázala reklama na nezdravé jídlo s vysokým obsahem cukrů, tuků a soli.

Bojovat tak chce především proti dětské obezitě, kterou označil za "časovanou bombu", informoval list The Guardian. Pediatři návrh uvítali, podle reklamních agentur by mělo opatření na obezitu jen malý vliv.

"Navrhuji zakázat reklamy na škodlivé nezdravé jídlo v celé síti metra a autobusů," uvedl dnes Khan na Twitteru. "Chci snížit vliv a tlak, který může být vyvíjen na děti a rodiny, aby činily nezdravé volby," dodal starosta britské metropole. Zákaz by se měl týkat reklam na jídlo a pití s vysokým obsahem tuku, cukru či soli.

Cílem Khanova projektu je "výrazně" snížit míru obezity londýnských obyvatel do roku 2028. Kromě zákazu reklam na nezdravé jídlo v městské hromadné dopravě chce zakázat například i otevírání restaurací s teplým rychlým občerstvením v blízkosti škol.

Podle listu The Guardian by v případě, že by byl zákaz schválen, nemohli prodejci slazených nápojů v systému londýnské hromadné dopravy lákat zákazníky na klasický kolový nápoj, ale jen na jeho dietní variantu. Stejně tak by nemohly fastfoodové řetězce na svých reklamách nabádat ke koupi hamburgeru, mohly by ale propagovat své zeleninové saláty.

Podle londýnské radnice má britská metropole jednu z nejvyšších měr obezity v Evropě. Nadváhou či přímo obezitou trpí podle ní téměř 40 procent všech londýnských dětí ve věku deset a jedenáct let.

Iniciativu londýnského starosty přivítalo například sdružení britských pediatrů. "Obezita má ohromný vliv na lidi po celé zemi, obzvlášť na ty, kteří žijí ve znevýhodněných oblastech, a jednou z hlavních příčin jejího nárůstu je reklama," uvedl předseda sdružení dětských lékařů Russell Viner. Podle asociace reklamních kanceláří (AA) ale bude mít chystané opatření na snížení počtu obézních lidí jen "malý vliv".

V rámci boje s obezitou Británie od počátku dubna zvýšila daň na slazené nápoje. Od července loňského roku se nesmí reklama na příliš tučné, sladké či slané potraviny zaměřená na děti objevovat na internetu ani v tisku. Už dříve byla zakázána taková reklama i v televizním vysílání, jehož diváky tvoří z více než 25 procent děti mladší 16 let.