Lodníci musí doplatit i stovky tisíc na daních. Stát by měl změnit smlouvu s Nizozemskem, žádá výbor

před 57 minutami

Lodníci pracující v Nizozemsku musí doplatit daně v Česku. Zaplatili je v Nizozemsku, smlouva obou zemí ale mluví jinak. Prominout daň není podle ministerstva financí možné, odpouštět bude finanční správa jen sankce. Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil co nejvýraznější odpuštění těchto sankcí a také změnu smlouvy do budoucna.

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor v souvislosti s kauzou daní českých lodníků pracujících v Nizozemsku žádá ministra financí Ivana Pilného (ANO), aby ministerstvo financí vypracovalo návrh nového znění smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Nizozemskem. Nová smlouva už má odpovídat běžným smlouvám tohoto typu uplatňovaným mezi státu EU a ČR. Výbor to jednomyslně schválil dnes na závěr debaty o tomto tématu.

V další části usnesení pak výbor žádá vládu, aby případně vyvolala jednání o změně smlouvy s Nizozemskem o zamezení dvojímu zdanění, která bude rovněž odpovídat běžným smlouvám tohoto typu mezi ČR a státy EU. Generálnímu finančnímu ředitelství výbor doporučil, aby v praxi uplatnilo významnější zmírnění podmínek pro prominutí úroku z nezaplacených daní než dosud. Prominutí úroku za zdaňovací období 2013 až 2016 by mělo být celoplošné.

Podle dosavadní vzájemné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Nizozemskem musejí lodníci platit daně v místě své rezidence, tedy v Česku. Lodníci ale daně zaplatili v minulosti v Nizozemsku. České finanční úřady po nich nyní chtějí doplatky daní zpětně za tři roky včetně penále někdy i ve výši statisíců korun.

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová před poslanci i přítomnými zástupci lodníků řekla, že prominout samotnou daň není možné. "Ty podmínky nejsou splněny, daň nelze prominout," uvedla. Lodníkům, kteří podali daňové přiznání před 31. říjnem 2016, a to i na výzvu úřadu, promine finanční správa celý úrok z pozdě zaplacené daně, informovala. Lodníkovi, který ho na výzvu podá až uvedeném datu, promine 50 procent úroku. ČTK řekla, že můžou žádat i o posečkání se zaplacením daně a současně požádat i o prominutí úroku z tohoto posečkání. Řada z nich o toto posečkání podle ní žádá, protože mezitím čekají na vrácení daně, kterou již zaplatili v Nizozemsku. Tam mohou žádat o vrácení daně až pět let zpátky.

Dnešní usnesení výboru ministerstvo podrobí právní analýze. "Napíšeme k tomu svoje stanovisko, svoje argumenty, ale bude to v rukou politické reprezentace," řekla Schillerová ČTK. Poznamenala však, že i kdyby česká strana zahájila jednání o změně smlouvy, neznamená to, že to nizozemská strana akceptuje.

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), který za lodníky před výborem hovořil, argumentoval mimo jiné tím, že někteří lodníci se už v roce 2010 hlásili o svoji daňovou povinnost, ale úřad je odmítl. Daňová smlouva s Nizozemskem, podle níž platí lodníci daně v tuzemsku, podle něj není pro Česko výhodná. Kladl například otázku, proč daně v tuzemsku neplatí například kuchař pracující v Británii. Zdůraznil také, že nikdo z dotčených lodníků se dani nevyhýbal úmyslně.