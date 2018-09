Pražská lítačka má opět problémy: revizorům se nedaří načíst platný kupon

Dopravní podnik Praha se podle svých slov setkal s několika případy, kdy se kupon lítačky revizorovi nepodařilo načíst.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) stále eviduje chyby v systému karty MHD lítačka a případy, kdy revizor není schopen z karty načíst předplatní kupon. Informovala o tom mluvčí DPP Aneta Řehková. Lítačku spravuje městská firma Operátor ICT (OICT), která k tomu má dva subdodavatele, firmy XT Card a Telmax. Město spustilo od konce srpna nový systém, v němž už cestující nemusí s kartou k tzv. validátoru do stanice metra, ale kupon se mu aktivuje na dálku. Podle OICT nemá systém závažné potíže, pouze se objevily závady s odbavením cestujících na některých zařízeních.

"Z praktického hlediska se s reklamacemi, kdy revizor není schopen načíst zakoupený kupon, setkáváme, ale jedná se o jednotlivé případy, ne o stovky případů," uvedla mluvčí.

Operátorem nasmlouvaná firma XT Card spravuje databázi karet a kuponů a Telmax poskytuje DPP čtecí zařízení a software pro kontrolu, kdy část procesů probíhá na čtečce revizora, část na serverech OICT. "Během posledních 14 dní bylo provedeno několik zásadních oprav databáze kuponů a Telmax provedla sedm upgradů poskytovaného softwaru. Situace se lepší každým dnem, ale chyby v řádu desítek případů se stále vyskytují, a to i v případě, kdy revizor není schopen přečíst zakoupený kupon," uvedla Řehková.

Podle OICT byl problém s přenosem historických dat ze starého systému opencard do nového. "Data byla nekvalitní a chyby s jejich zobrazením nebyly odhaleny během testování systému. Tyto dílčí závady se na některých zařízeních objevily až po spuštění v testovacím provozu," uvedla Kristýna Schwarzová z marketingového a PR oddělení OICT. Do konce září budou podle ní aktualizována všechna zařízení. "Mělo by tak přestat docházet k případům nenačtení kuponů na čtečkách. Systém jako celek, kde se denně odbaví přes 300.000 cestujících a každý den toto číslo narůstá, ovšem standardně funguje," dodala.

Pokud není revizor schopen zakoupený kupon načíst, může se mu cestující prokázat daňovým dokladem, že si jej zakoupil. "Obecně jsme revizory instruovali, aby postupovali maximálně shovívavě a vstřícně. Též při vyřizování reklamací vzniklých z uvedených důvodů postupujeme maximálně pružně a ohleduplně," dodala mluvčí.

DPP se na konci srpna potýkal s kolapsem svého internetového obchodu, ve kterém si cestující kupony kupují. Opětovné zprovoznění trvalo několik dní.

Město vytvořilo portál www.pidlitacka.cz s e-shopem, ve kterém lze nakoupit jízdné podle vybraných pásem včetně kalkulace ceny nebo nahrát kupon na příslušný nosič. Lidé si také v případě zájmu nastaví upozornění na konec jeho platnosti, které dostanou buď formou SMS nebo e-mailem. Pokud se rozhodnou po zakoupení kuponu přejít například z lítačky na platební kartu, mohou nosič změnit.

Provoz dosud používané karty opencard bude postupně ukončen. Lidé si je budou moci od začátku září měnit za lítačky a od 1. listopadu na ně už nebude možné nahrávat kupony. Nyní je mezi cestujícími ještě asi 240.000 karet opencard.