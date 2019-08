Koloběžky Lime začaly rozdávat pokuty svým jezdcům. Firma si chce naklonit radnice

Společnost Lime, která v Praze provozuje sdílené elektrické koloběžky, začala řidičům těchto vozítek rozdávat pokuty. Zatím jsou ve výši sto korun, platit je musí ti řidiči, kteří koloběžku odstaví v některé ze zakázaných zón, které najdou v aplikaci. Firma se tím snaží naklonit si ke spolupráci jednotlivé pražské radnice, jež se netají plány kritizované koloběžky ze svých městských částí vykazovat.

"Vaše nedávná cesta skončila v zóně zakázaného parkování s pokutou ve výši 100 Kč. Nezapomeňte vždy jezdit v zóně, která se v mapě Lime zobrazuje zeleně," informuje nově společnost Lime řidiče sdílených koloběžek, kteří vozítko zaparkovali v červeně označených oblastech mapy Prahy.

"Při parkování v červené zóně by měla aplikace řidiče sama varovat, že zde parkovat nemá. Pokud tam koloběžku nechá, tak mu je k ceně výpůjčky přičtena stokoruna jako pokuta za špatné parkování," vysvětluje rozdávání pokut mediální zástupce firmy pro Česko Michal Marek. Firma uživatele o nových pravidlech informovala také pomocí newsletteru.

Konkrétní zakázaná místa jsou buď taková, která jsou příliš daleko od centra města a pro firmu je složité zde koloběžky vyzvedávat a převážet zpět do rušnějších částí Prahy, případně se jedná o místa navržená magistrátem.

Patří sem také celé městské části, které vyhláškou zakázaly provoz koloběžek na svém území, jako je například Praha 2. Obyvatelé města si totiž mnohdy stěžují jak na špatně zaparkované koloběžky, tak i na rychlou jízdu jejich řidičů po chodnících.

Některá místa zároveň Lime označil jako červená po dohodě se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Její zástupci firmě navrhli místa, kde by odstavené stroje mohly nevidomým způsobovat problémy.

"Doposud byla ta červená zóna vidět v aplikaci a bylo zde varování, že do budoucna by mohlo k nějakému postihu dojít. Teď už se nám povedlo technologicky tu pokutu implementovat a je to primárně vstřícný krok k městu, aby bylo vidět, že se snažíme vyhovět jejich požadavkům ohledně toho parkování," dodává Marek.

Přestože newsletter informoval uživatele koloběžek Lime o pokutě až 500 korun, podle mluvčího firmy hříšníkům nehrozí za parkování mimo vyznačené oblasti pokuta vyšší než stovka. A to ani při opakovaném porušení zákazu parkování na červených zónách. "Je to spíš taková výhrůžka, aby to lidé opravdu nedělali," řekl Marek.

Kalifornská společnost Lime v Česku funguje zatím pouze v Praze, kde má 1500 koloběžek. Působí ve 100 městech celého světa, v Praze se za první tři měsíce jejího fungování svezlo téměř 50 tisíc lidí.

Svoz k dobíjení bez emisí

Minulý týden firma Lime také informovala, že v Praze nově zavádí speciální nákladní elektronická kola. Koloběžky je nutné každý den posbírat kvůli nabíjení a také převážet tak, aby byly rozmístěny rovnoměrně. Využití kol má při tom eliminovat emise, které dosud vznikaly při používání aut. Koloběžky část Pražanů kritizuje kvůli tomu, že na nich lidé mnohdy jezdí rychle po chodnících nebo je odkládají na místech, kde překážejí chodcům.

V ulicích Prahy se pohybuje několik desítek tzv. patrolerů, kteří mají na starost svoz koloběžek, jejich správné zaparkování a osvětu uživatelů. Pracovníci firmy si dosud přesuny koloběžek zajišťovali vlastními silami, v případě převozu většího množství kusů využívali i auta. Nyní dostanou k dispozici tzv. cargo kola, která jsou schopná podle firmy převézt až deset koloběžek najednou a neprodukují emise. "Zavádíme je do provozu postupně, zatím v řádu jednotek kusů," uvedl Marek.

Společnost podle svého vyjádření krok učinila po dohodě s městem. S tím loni společně s dalšími firmami provozujícími sdílené dopravní prostředky podepsala memorandum. Podle provozního manažera Lime Ondřeje Širokého firma připravuje i jiná opatření pro snížení dopadů na životní prostředí.

"Zefektivňujeme dobíjení koloběžek, pracujeme na napájení našich koloběžek stoprocentně obnovitelnou energií a zdokonalujeme systém oprav, díky čemuž se nám daří významně prodlužovat životnost našich produktů," uvedl.

V české metropoli funguje také služba sdílených kol Rekola či carsharingové služby Car4way, Revolt či Anytime.