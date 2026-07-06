Lihoviny budou o pětinu dražší. Německo zvýší spotřební daň

Německá vláda plánuje od příštího roku zvýšit spotřební daň na lihoviny o 20 procent. Podle agentury DPA s tím počítá příslušný návrh zákona, který schválil kabinet kancléře Friedricha Merze. Očekává se, že za rok 2027 by úprava mohla přinést do spolkové pokladny dodatečné příjmy ve výši 455 milionů eur (asi 11 miliard korun).
Zvýšit se má nejen daň z vodky, rumu či pálenek, ale také ze šampaňského, sektu, likérových vín či alkoholických limonád. Zvýšení se netýká piva, které má zvláštní sazbu, a ani vína, které v Německu nepodléhá žádné spotřební dani.
Zvýšení daně na alkohol a tabák vláda avizovala už v dubnu při schválení základních parametrů rozpočtu jako jedno z opatření ke snížení deficitu.
Vláda se podle ministra financí Larse Klingbeila chystá zavést také daň na slazené nápoje, jako jsou limonády či koly. "To vše slouží také ochraně zdraví. To, co škodí zdraví, bude tedy dražší," uvedl Klingbeil. Podrobnosti k podobě a datu zavedení daně na slazené nápoje neuvedl.
Zvýšení daně na lihoviny patřilo k návrhům komise zřízené ministerstvem zdravotnictví pro finanční stabilizaci systému zákonného zdravotního pojištění. Komise od něj očekává pokles spotřeby, který by mohl každoročně předejít přibližně 1000 případům rakoviny.
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