Lidovci ve sněmovně neuspěli, ale EET chtějí měnit dál. Podle Babiše už není do voleb čas

před 22 minutami

Lidovci budou možná ještě před podzimními volbami do sněmovny znovu navrhovat změny v systému elektronické evidence tržeb. Podporu u koaličních partnerů ale nemají, zásadně proti výjimkám je ČSSD.

Praha – Ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL) mrzí to, že ve sněmovně neuspěly změny v elektronické evidenci tržeb (EET), které lidovci navrhovali. Strana je bude prosazovat dál v tomto, nebo příštím volebním období, řekl ministr novinářům.

Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) však už do voleb není čas na vypracování novely zákona o EET. Předseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) věří tomu, že koaliční strany už před volbami do EET zasahovat nebudou.

Jurečku mrzí to, že se lidovcům nepodařilo přesvědčit koaliční partnery, aby podpořili například výjimku z EET pro podnikatele s ročními příjmy do 414 000 korun. "Minimálně ten měl jasné racio. Pro hlasovali i poslanci z jiných klubů, i opozičních," řekl.

Lidovci další návrhy nevylučují

Lidovci podle Jurečky budou možná ještě před podzimními volbami do sněmovny znovu navrhovat změny. "Aby EET byla skutečně racionální," řekl. Smysl podle něj nemá evidence tam, kde se kvůli slevě na poplatníka a využití paušálů žádná daň nevybere. "A pouze to tam implementujeme a toho člověka podnikatele to zatěžuje," uvedl.

Babiš vyjádřil lítost nad tím, že se nepodařilo schválit jím navrhovanou výjimku z EET pro živnostníky, kteří platí paušální daň. Novelu zákona o EET, která by tuto úpravu zavedla, ale podle něj už nepůjde vypracovat a včas schválit. "My už to nemůžeme stihnout, do voleb je devět měsíců," řekl. Příslušné změny ale podle něj budou součástí volebního programu hnutí ANO.

Sociální demokraté podle Hamáčka žádné úpravy EET nechtějí. "Doufám, že platí dohoda z jednání v rámci koalice a že nebudeme nějakým způsobem měnit elektronickou evidenci tržeb. Není to fér a vůči podnikatelům by to znamenalo další znejistění," řekl novinářům.

Rodiny si polepší

Celkově je podle Jurečky výsledek hlasování o balíku dobrým kompromisem. "Rodiny mají za tři roky navíc o 5,5 miliardy korun na to, aby mohly investovat do výchovy svých dětí, s tím jsem spokojen, je to jedna z priorit KDU-ČSL," řekl k zvýšení daňové slevy na druhé, třetí a další dítě.

Pochvalně se o balíčku vyjádřil i Babiš. "Je důležité, že už potřetí naše koaliční vláda prosadila slevu pro pracující rodiče pro druhé a třetí dítě. Jsou různé návrhy pro zvyšování přídavku na děti, to my samozřejmě podporujeme, ale měla by tam být ta vazba, aby ti rodiče pracovali. Někteří se živí bohužel tím, že mají děti a berou jenom dávky," řekl.

Jurečka kritizoval pravicovou opozici za její návrhy na snížení DPH. "V uvozovkách zodpovědná opozice nebyla schopna říct, když navrhovala výpadky, které by znamenaly 55 miliard, kde ty peníze vezmeme, nebo kde naopak budou chybět," uvedl. Koalice podle něj DPH snižuje. "Například na léky, dětskou výživu, pokrmy v restauracích, nicméně taky chceme mít rozpočet, který umožňuje investice," řekl.

autor: ČTK