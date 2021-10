Lidl stahuje z prodeje tři druhy mléka. Je kontaminované, voní a chutná netypicky

Řetězec Lidl stahuje z prodeje tři druhy mléka Pilos, které vyrábí olomoucká společnost Olma. Konkrétně se jedná o Pilos Čerstvé mléko 1,5% 1 l, Pilos Čerstvé mléko 3,5% 1 l a Pilos Bio Čerstvé mléko 1 l. Jde o balení s datem spotřeby 26. až 30. října 2021. Výrobce u těchto mlék zjistil mikrobiální kontaminaci.

"V rámci vlastní kontroly výrobce byla zjištěna mikrobiální kontaminace uvedených výrobků. Mléko vykazuje netypickou vůni a chuť. U citlivých jedinců může mléko po požití způsobit zažívací potíže. Žádáme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedené výrobky dále nekonzumovali,“ uvedl Lidl na svém Facebooku.

Informaci o stahování výrobku posléze potvrdil pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí společnosti Tomáš Myler. Ostatní výrobky značky Pilos nejsou opatřením dotčeny.

O kontaminaci tří druhů mléka Pilos s datem spotřeby 26. až 30. října 2021 informovala na webu také olomoucká mlékárenská firma Olma z holdingu Agrofert. Podle ní došlo ke kontaminaci kvůli technické poruše na zařízení. Závada už byla odstraněna.

Firma uvedla, že kontaminace není plošná a masivní, ale mléko se může i při uchování ve správných skladovacích podmínkách kazit. Kontaminované mléko poznají zákazníci tak, že nemá typickou chuť a vůni.

"Pokud jste již toto mléko zakoupili, můžete jej vrátit na prodejnách, ve kterých jste nákup uskutečnili. Mléko můžete reklamovat přímo i u naší společnosti Olma, a.s. - na e-mailu [email protected]," uvedl výrobce.

K reklamaci přímo u společnosti Olma není třeba předkládat pokladní doklad, pouze připojit fotografii, na kterém bude vidět datum spotřeby (uvedené na hrdle lahve), počet kusů a číslo účtu, na který podnik zákazníkovi vrátí peníze.

Mlékárna Olma patří mezi největší zpracovatele mléka v Česku a spadá do koncernu Agrofert. Do února 2017 vlastnil koncern tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.