Cukroví letos podle Svazu pekařů a cukrářů zdraží v průměru o pět až deset procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na základní suroviny na pečení, ale i na energie, pohonné hmoty či mzdy. V sobotu to sdělil výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý.
Lidé podle ředitele svazu nejčastěji pořídí kilogram cukroví za 800 až 1500 korun, prémiové kolekce mohou stát i několik tisíc korun. Naopak průmyslově vyráběné cukroví vyjde levněji, kolem 300 až 400 korun za kilogram.
U cukroví tvoří podle Hlavatého více než polovinu nákladů lidská práce, která znatelně zdražuje a je hlavním důvodem letošních vyšších cen cukroví.
„Dražší je také strojní vybavení a servis technologií a vzrostly i ceny některých dalších surovin,“ uvedl Hlavatý. Nejvíce podle něj zdražila mouka, a to o deset až 15 procent.
Přestože máslo zlevňuje a ceny kakaa či čokolády se po loňském růstu stabilizovaly, nedokážou podle Potravinářské komory vykompenzovat zdražení mouky a dalších vstupů.
„Stále vyšší zůstávají i ceny vlašských ořechů, protože úrodu opět lokálně poškodila vrtule ořechová,“ popsal mluvčí potravinářů Marek Zemánek.
Podle Zemánka zároveň doznívá trend takzvané dubajské čokolády a na trhu vzniká i řada dalších novinek, do kterých se používají pistácie, které oproti loňsku zdražují.
I přes rostoucí náklady a problémy s nedostatkem pracovníků v pekařském oboru, což pekárny řeší nabíráním brigádníků, je cukroví pro cukrárny a pekárny dlouhodobě stabilní a zajímavý příjem, tvrdí Hlavatý.
„Během vánočních svátků mohou tržby pekáren a cukráren vzrůst až o desítky procent. Celkový objem výroby zřejmě zůstane stejný jako v předchozích letech,“ doplnil Hlavatý.
Šedá zóna
Pro profesionální pekaře a cukráře představuje podle svazu i komory problém takzvaná šedá zóna, která produkuje často levnější cukroví.
Jde o domácí pečení pro okolí nebo nabízené přes sociální sítě, které není nahlášené a neodvádí se z něj daně či sociální pojištění. Podle Hlavatého může tato šedá zóna tvořit až desítky procent celkového trhu.
„Pro zákazníky jde o cenově dostupnější alternativu, z pohledu nákladů ale jde o dvě zcela odlišné startovní čáry. Domácí výroba totiž nepodléhá stejným pravidlům jako registrované provozovny,“ upozornil Zemánek.
„Odpadají u ní náklady na pronájmy, energie v komerčním tarifu, zaměstnance, daně i plnění přísných hygienických norem, což se přirozeně promítá do nižší koncové ceny,“ upozornil mluvčí potravinářů.
O desítky korun dražší
Například Pekárny Globus letos navýšily cenu váženého cukroví podle mluvčího Globus Zdeňka Veseckého o 20 korun na 446 za kilogram.
Cukrář Skála nabízí kilogramové balení s 12 druhy cukroví za 1699 korun, loni vyšlo na 1670 korun. V cukrárně Sladká dílna dají lidé za kilogram cukroví o stovku více než loni, tedy 1290 korun.
Online cukrárna Upečeme prodává kilogram s deseti druhy za 1890 korun a již hlásí vyprodáno. Pekárny Globus zatím poptávku hodnotí příznivě a plánují zvýšit výrobu cukroví přibližně o 15 procent oproti loňsku.
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