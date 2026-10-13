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Ekonomika

Liblické stožáry po zhasnutí světel čeká demolice, byly nejvyšší stavbou v Česku

ČTK,Domácí
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České Radiokomunikace (CRA) v úterý v 08:00 zhasly osvětlení dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Následně světla demontují, jde o jeden z přípravných kroků před odstraněním stožárů. Samotná demolice má následovat v dalších dnech, informovali CRA v tiskové zprávě. Konkrétní den odstřelu CRA neuvedly.

stožáry
Liblické anténní stožáry byly postavené v letech 1974 - 1976. V příštích týdnech půjdou k zemi, využití pro ně už není a nikdo je nechce.Foto: Profimedia – Hniličková Karolína/Sedmička / Česká ilustrační fotografie / Profimedia
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„Liblice jsou pro mnoho lidí technologickým symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu a nenašel se nikdo, kdo by byl schopen zabezpečit potřebnou rekonstrukci a další využití,“ uvedl ředitel regulatorního a právního oddělení CRA Marcel Procházka. Firma podle něj jako vlastník musí zajistit bezpečnost infrastruktury a postupovat s péčí řádného hospodáře.

Demontáž osvětlení má podle CRA zabránit tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a střepy znečistily okolí vysílače. Firma zdůraznila, že úterní zhasnutí a odstranění světel samo o sobě není zahájením demolice.

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CRA dříve uváděly, že demolici plánují v období od 12. do 16. října. Samotný odstřel obou stožárů se má odehrát během jediného dne, jeho výběr bude záviset mimo jiné na počasí. Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu.

Firma v červenci zveřejnila nezávaznou výzvu zájemcům o odkoupení stožárů, kotevního systému, výtahů a anténního domku. Následně podle dřívějšího vyjádření mluvčí CRA Anny Tůmové jednala se dvěma zájemci. Ani jeden však nedoložil zdroj financování potřebného pro nezbytné opravy a další bezpečný provoz staveb. CRA v úterý uvedly, že se nepodařilo najít zájemce schopného zajistit nutnou rekonstrukci a následné využití.

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Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by stála výměna kotvicích lan, dalších 25 milionů obnova protikorozní ochrany a stejnou částku oprava či modernizace výtahů.

Obvodní báňský úřad pro Prahu a Středočeský kraj povolil trhací práce rozhodnutím z 3. září. Jednou z podmínek je, že policie před jejich zahájením na nezbytně nutnou dobu uzavře silnici I/12. CRA v úterý uvedly, že při demolici bude nutné počítat také s omezením pohybu lidí v okolí vysílače a provozu na přilehlých komunikacích. Práce podle společnosti provede odborná firma.

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Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Český rozhlas z něj ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do konce března 2025 zařízení využívalo Country Radio, od té doby je bez vysílacího využití.

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