Lžou nám politici? Dražší benzin a vytápění nejde odvrátit, povolenky musí bolet

Zabráníme zdražení, emisní povolenky zmírníme. Zelené odpustky čeští politici nejprve v EU schválili a poté, co se z nich stalo výbušné téma předvolební současnosti, se snaží otočit. A voliče chlácholit. Nemají ale pravdu, ani šanci uspět. Jak vysvětlují oslovení ekonomové, emisní povolenky v EU nikdo nezastaví ani nezmírní.

Tisíce, někde možná i několik desítek tisíc korun ročně si připlatí postupně od roku 2027 české domácnosti za tankování pohonných hmot a vytápění plynem nebo uhlím. Předpokládá to v EU schválený systém nových emisních povolenek ETS2.

Dodavatelé fosilních paliv budou muset platit za vypouštění emisí CO2 a vyberou si to od odběratelů. Zelené odpustky mají motivovat lidi a firmy v celé EU k přechodu na nízkoemisní zdroje vytápění a paliva. Ostatně v řadě zemí Evropy už podobné odpustky či ekologické daně lidé a firmy v ceně paliva platí. I proto je česká nafta jedna z nejlevnějších v EU.

"Auto má v dnešní době skoro každý. Plyn má u nás nějakých 2,5 milionu domácností, uhlí zhruba 400 tisíc domácností. Na ně to v prvních letech povolenek dopadne a musí je to zabolet. Malé zdražení by nikoho k přechodu na šetrnější zdroje nepřimělo. Taková je bohužel logika celého Green Dealu. Naši politici nemají šanci to změnit," vyjádřil se pro Aktuálně.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Šanci tak nemá česká snaha prosadit takříkajíc "s křížkem po funusu" v Evropské komisi a celém zdlouhavém schvalovacím kolečku EU zastropování ceny emisních povolenek na nejnižší možné částce. Jen malé zdražení by nemotivovalo k úspornějším formám vytápění, zateplování domů a úspoře paliv. Tím by celý Green Deal, jehož jsou povolenky důležitou součástí a který podporuje většina Evropy, ztratil smysl.

Zdražení nedovolíme, zní z Česka

Třeskuté téma už ale mezitím ovládlo v Česku média a předvolební debaty politiků. Ti jako jeden muž tvrdí, že žádné zdražení nedovolí. Přestože to před několika lety sami schválili.

"Nové emisní povolenky zavádět nebudeme, protože nechceme lidi vystavit zdražování pohonných hmot nebo bydlení. Lidé nesmějí doplácet na nesmyslné ambice. Naopak pracujeme na tom, abychom celou věc upravili a zrušili," vyjádřil se letos v červnu premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda v roce 2022 při českém předsednictví v Radě EU systém ETS 2 prosadila. A následně byl všemi orgány EU schválen.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) teď našel odvahu přiznat, že s upravením ani zrušením to nevypadá moc reálně. "Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili," řekl Hladík v nedělním vysílání televize CNN Prima News.

Evropskou legislativu musí členské země pod hrozbou vysokých pokut zapracovat do národních zákonů. Česko a několik dalších zemí EU to ještě neudělalo. Politici SPD i ANO tvrdí, že tak v případě úspěchu v podzimních volbách ani neudělají. Bez ohledu na důsledky.

Za zelené odpustky pro řidiče, domácnosti a firmy je sice u nás zodpovědná Fialova vláda, ale ani ANO není tak úplně "bez viny". Vláda Andreje Babiše před šesti lety podpořila celý Green Deal, z jehož obecných tezí vychází i chystaná povolenková drahota.

Zmírnění dopadů

Zrušení či odložení zelených odpustků nemá Česko mezi ostatními státy šanci prosadit. Současná vláda dělá, co může, aby cenový dopad emisních povolenek aspoň zmírnila. S podporou dalších 17 zemí velmi diplomaticky vyzvala Evropskou komisi, aby zvážila některá opatření, která by bránila nárůstu ceny emisních povolenek.

Jde zejména o možnost zastropovat cenu povolenky na nejnižší stanovené ceně 45 eur za tunu vypouštěného CO2. To by v případě pohonných hmot vedlo ke zdražení jen o tři až 3,5 koruny za litr.

"Pokud by byla jedna povolenka takto levná, tak nemá význam, nebyla by šance splnit cíle Green Dealu. A ten je stále pro EU posvátnou krávou. Evropská komise nejen že nechce změkčovat Green Deal, ale snaží se nyní protlačit tvrdší metu - do roku 2040 snížit emise o 90 procent oproti roku 1990," reaguje ekonom Kovanda.

S odkazem na několik německých detailních analýz soudí, že cena povolenky může v roce 2030 vyšplhat až k úrovni 220 až 260 eur za tunu CO2. A úměrně tomu by narostlo i zdražení paliv, plynu a uhlí.

"Nejnižší cenu těch 45 eur není možné nějakým zastropováním udržet. To by se musela v EU najít podpora pro změnu parametrů a to je naprosto nereálné. A zrušit nebo odložit systém ETS2 je už zhola nemožné," přidává se hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

"V EU bohužel rozhoduje ekologická víra bez ohledu na důsledky. Zavedení povolenek bude zkrátka bolet," dodává.

Rebélie z kategorie sci-fi

I podle Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika, by Brusel těžko souhlasil se zastropováním na takto nízké částce. Zavedení povolenek, a ne zrovna laciných, se i podle něj nedá vyhnout. Musela by nastat rebelie v celé EU, což je vzhledem k tomu, že Green Deal většina zemí podporuje, spíš v kategorii sci-fi.

"V Evropě jsme v menšině zemí, kterým se to nelíbí, takže změna je nepravděpodobná. Znamená to změnu životního stylu, podnikání a podobně. Bude to dražší. Fosilní ekonomika dosud vycházela levněji," uvedl Hradil.

Povolenky se nedotknou lidí s centrálním zásobováním teplem, tedy napojených na teplárny, ani domácností, které využívají elektrický kotel, nízkoenergetické vytápění, například tepelné čerpadlo, nebo topí dřevem.

Z výnosů z povolenek bude v členských zemích financována dotační podpora zateplování domů a pořizování nízkoemisních zdrojů vytápění a také vznikne štědře zásobovaný Sociální klimatický fond, který by měl konkrétně pro Česko vyčlenit zhruba 50 miliard korun na podporu nízkopříjmových domácností. Je však otázka, jak administrativně náročná a rychlá taková pomoc chudším domácnostem bude.