Obchody vítají levné potraviny z Ukrajiny, čeští výrobci si stěžují na dvojí měřítko

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Osm týdnů před volbami se opět objevuje téma dovozu potravin z Ukrajiny. Naposledy zaútočil na kvalitu ukrajinské produkce šéf hnutí ANO Andrej Babiš, teď se kvůli stejnému tématu střetli potravináři a supermarkety.
Foto: Shutterstock

"Pro řadu komodit je jediným řešením Ukrajina, která nabízí moderní zemědělství s konkurenčními cenami," tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Podle něj Česko záměrně blokuje vyhláškami a mnohdy zbytečnými pravidly dovoz některých potravin ze zahraničí s cílem "chránit domácí trh".

Paradoxně prý tím ale poškozuje spotřebitele, protože vyšší konkurence znamená nižší ceny, tvrdí obchodníci. 

Prouzova slova teď kritizují potravináři. Není to přitom poprvé, kdy se čeští producenti postavili proti vyšším dovozům. "Důvod pro dovoz výrobků z Ukrajiny je jednoduchý a s moderním zemědělstvím nemá mnoho společného," reagoval mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.

Levnější náklady, nižší ceny

Podle potravinářů mají ukrajinští producenti nižší náklady na výrobu, levnější energie, a proto mohou nabídnout i nižší ceny.

"To je situace, kterou čeští obchodníci vítají, protože jim levný dovoz z Ukrajiny umožňuje naplno realizovat jejich základní podnikatelskou strategii - co nejlevněji nakoupit a co nejdráže zákazníkům prodat," vysvětluje Zemánek.

Potravináři zároveň ukazují na další rizika dovozů, ta se ale týkají i dalších mimoevropských a někdy i členských zemí unie.

Související

Falešné slevy u soudu. Žaloby už kromě Albertu podaly i Kaufland a Mountfield

Cenovka, Albert

Ukrajinští pěstitelé totiž mohou používat přípravky na ochranu rostlin, které jsou v Evropské unii dávno zakázané, varuje za Potravinářskou komoru Zemánek. "A jejich standardy pro pohodu zvířat jsou, mírně řečeno, poněkud volnější," doplňuje.

Petr Musil, člen Národní rozpočtové rady, argumentaci potravinářů odsoudil. "Vy budete proti jakékoli konkurenci," vzkázal zástupcům českých producentů potravin na síti X Musil. "Měli byste jasně říkat, že nechcete, aby čeští spotřebitelé kupovali levnější potraviny," doplnil.

Potravinářská komora upozorňuje, že jsou to obchody, které určují konečnou cenu potravin, a v některých případech si prý účtují přirážku i sto procent.

Levný cukr pro cukrovary

Čeští výrobci si stěžovali například na dovoz levného ukrajinského cukru, který prý ničí české cukrovary. "Když už chce potravinářská komora takhle brečet, měla by ze svého webu smazat oslavný článek o tom, jak dominantní český cukrovar loni o třetinu zvýšil své zisky," tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouza.

Agrární analytik Petr Havel uvedl, že dohoda o obchodování unie s Ukrajinou sice o něco navyšuje dovozní kvóty oproti stavu před válkou, ale je to stále regulované a "není to nic, co by mělo ohrozit domácí výrobce".

"Například objem cukru, který se smí z Ukrajiny do Evropské unie dovézt, je šestkrát nižší, než je jenom tuzemská produkce," upozorňuje Havel.

Související

Za rekordní ceny mléka může Green Deal, tvrdí farmáři. Mají větší náklady a méně krav

Statek Patákovi kráva

"A to v praxi znamená (mimochodem s tím cukrem šermují naši potravináři často, tak jen aby byly zřejmé ty proporce), že se sice ukrajinská produkce smí do Česka dostat, ale ten podíl se odhaduje na jednotky procent," připomíná.

Havel uznává, že ceny cukru opravdu klesly hodně: "To znamená, že na trhu uspěje jen ten, kdo je nejlevnější, a to naši obvykle nebývají."

Podle něj by, pokud jde o dovoz z Ukrajiny, spíš než cukr mohlo české producenty do budoucna ohrožovat ukrajinské drůbeží, které se sem dováží a jehož spotřeba obecně v Česku roste.

"Nejen na Ukrajině, ale všude na světě se používají látky, které jsou v Evropské unii zakázané," říká Havel. "Kdybychom ortodoxně jako unie vyžadovali, aby tam nebyly látky, které tady zakazujeme, tak vůbec nedovezeme žádné tropické ovoce anebo třeba rýži," upozorňuje Havel.

"Produkce z nečlenských zemí se dováží a bude se dovážet dál a je to v zájmu evropského spotřebitele, ta neevropská je prostě levnější," uzavírá agrární expert Petr Havel. Záchyty potravin, kde se najdou zakázané látky, navíc podle Havla bývají i z některých unijních zemí.

Benevolentnější kontrola?

Potravinářům ale vadí, že v případě Ukrajiny jsou kontroloři benevolentnější. "Je zarážející, že plné vymáhání standardů v nové dohodě s Ukrajinou se odkládá až na rok 2028," říká Zemánek.

Ministerstvo zemědělství už v minulosti muselo odrážet námitky, že některá produkce dovážená z Ukrajiny do Česka je závadná. Z čísel a počtu záchytů se ale nic takového neprokázalo.

Resort také často čelil kritice, že vyhláškou "chrání zisky českých potravinářů", což ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) odmítl. Důvodem kritiky byla vyhláška, která nařizuje dovozcům hlásit 24 hodin dopředu, jaké potraviny v jakém množství chtějí dovézt.

Podle zástupců obchodníků jde o zbytečnou byrokracii, která zvyšuje obchodům náklady, protože nemohou pružně reagovat na situaci na trhu.

Ministerstvo zemědělství sice snížilo počet položek ve zmíněné vyhlášce z 23 na pět, i tak to ale podle obchodů znamená, že 95 procent hlášení zůstane, byť se "na první pohled zdá, že došlo ke zjednodušení".

Důvodem vyhlášky je podle ministerstva ochrana spotřebitele. "V seznamu jsme ponechali potraviny, v jejichž případě dochází k největším záchytům. Jde o rezidua pesticidů, výskyt salmonely v drůbežím mase, těžkých kovů v máku anebo anabolik v doplňcích stravy," vysvětloval už dřív mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

 
