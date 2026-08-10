Levnější hypotéky v nedohlednu. Sazba je nejvýš za dva roky, splátky vzrostly o tisíc

Průměrná sazba hypoték počátkem srpna meziměsíčně stoupla o 0,1 procentního bodu na 5,42 procenta. Stoupla popáté v řadě a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
"Potvrzuje se, že návrat levnějších hypoték bude pomalejší, než si mnozí ještě na začátku roku představovali," uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Hlavním důvodem podle něj zůstává přetrvávající geopolitická nejistota a s ní spojené obavy z návratu vyšší inflace. "Ty nesdílí jen Česká národní banka, ale také prakticky všechny významné centrální banky světa, které proto při uvolňování měnové politiky postupují velmi opatrně," řekl.
Na druhou stranu nyní neočekává výraznější zdražování hypoték. Finanční trhy už současná rizika do značné míry započítaly a hypoteční sazby se podle Kadeřábka blíží svému vrcholu. Jejich další citelný růst by mohl nastat zejména v případě výrazného zhoršení geopolitické situace nebo dlouhodobějšího obnovení silných inflačních tlaků, míní.
"Nejpravděpodobnějším scénářem je stagnace kolem současných úrovní a teprve poté velmi pozvolný pokles sazeb. Banky navíc tradičně zlevňují hypotéky pomaleji, než je zdražují, takže ani případné zlepšení situace se do nabídkových sazeb nepromítne okamžitě," dodal.
Vývoj hypotečních sazeb ovlivňují především dlouhodobé tržní úrokové sazby a situace na finančních trzích. Ty určují náklady bank na financování hypoték. "Zatímco ještě před několika lety rozhodovalo především to, která banka nabídne nejnižší sazbu, dnes se konkurenční boj stále více přesouvá k individuálnímu nastavení podmínek. Výsledná sazba proto často závisí více na obchodním vyjednávání než na pouhém pohledu do sazebníku,“ doplnil hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
V praxi tak není výjimkou, že dva klienti se stejnou výší hypotéky dostanou od stejné banky odlišnou nabídku. Banky stále více zohledňují interní hodnocení bonity klienta, výši vlastních zdrojů, délku jeho vztahu s bankou nebo ochotu využívat další produkty.
"Významnou roli hraje například aktivní využívání běžného účtu, pravidelné zasílání příjmu nebo sjednání pojištění schopnosti splácet. Některé banky zvýhodňují klienty, kteří financují energeticky úsporné nemovitosti, jiné nabízejí lepší podmínky při nižším poměru výše úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV)," podotkl Sýkora.
Růst sazeb se okamžitě promítá také do výše měsíčních splátek. Modelová hypotéka ve výši 3,5 milionu Kč se splatností 25 let při srpnové sazbě vychází na 21.327 Kč měsíčně. Proti letošnímu březnu tak splátka vzrostla zhruba o 1100 Kč.
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