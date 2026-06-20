Levnější hypotéky se odkládají. Růst sazeb zajistil Babiš, míní univerzitní profesor

Bankovní rada České národní banky potvrdila slova guvernéra Aleše Michla o své jestřábí přísnosti. Na čtvrtečním zasedání rozhodla o zvýšení základní repo sazby z 3,5 procenta o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Jednoznačně tím odmítla výzvu premiéra Andreje Babiše, aby udělala opak. Její protiinflační rozhodnutí zvedlo klíčový úrok, který ovlivňuje ceny půjček v celé ekonomice.
Je tedy jisté, že ČNB utahuje šrouby domácí ekonomiky. Podle některých ohlasů jde o mírné zvýšení, které lze interpretovat jako vzkaz vládě: nenecháme se ovlivnit.
Premiér Andrej Babiš totiž nedávno vyzval guvernéra ČNB Aleše Michla, aby snížil úrokové sazby. A tím zlevnil úroky v celé ekonomice. Argumentoval tím, že inflaci pohlídá vláda a není důvod k tomu, aby byly sazby vyšší než v eurozóně.
Nižší sazby zlevňují půjčky, snižují i náklady vlády na státní dluh a povzbuzují ekonomický růst, se kterým současná vláda počítá. Vyšší úroky způsobují opak.
„Garantuji nezávislost. Nenecháme si od nikoho mluvit do práce,“ řekl Aleš Michl před týdnem v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Už dřív prohlásil, že neváhá zvýšením sazeb zabránit masivní inflaci.
Podle univerzitního profesora ekonomie Tomáše Havránka si svým tlakem Babiš zajistil, že ČNB sazby zvedne. I proto, aby ČNB ukázala, že je nezávislá.
Dokazování nezávislosti
„Čekal bych, že bankovní rada bude chtít ukázat, že je nezávislá. To znamená, když vnímáte nějaké výroky ze strany vlády, pana premiéra, že by měly být úroky nižší. Co bych udělal já, kdybych byl členem bankovní rady ČNB, tak bych ty sazby zvýšil,“ konstatoval Havránek v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz den před zasedáním bankovní rady, která o zvýšení sazeb rozhodla.
Podle Havránka, kterého databáze vědeckých prací RePEc zařadila na pozici nejcitovanějšího českého ekonoma, Babiš de facto přispěl k rozhodnutí, že sazby vzrostou.
„My to vidíme třeba například u Spojených států, kde když prezident vyzve centrální banku, aby snížila sazby, tak ona samozřejmě to udělat nechce. A to i kdyby třeba sama vyhodnotila, že je to dobré, tak to nemůže udělat,“ popisuje Havránek. Aby to nevypadalo, že se nechává ovlivnit, říká.
„Když to pan premiér takhle to své přání vysloví, tak tím si tu cestu uzavře,“ dodává.
Velmi malý efekt
„Zvýšení sazeb o čtvrtprocentního bodu, 25 bazických bodů, s tou inflací samozřejmě nic neudělá. Ten efekt je velmi malý,“ odhadl den před rozhodnutím centrální banky Havránek.
Centrální banka zdůvodnila své rozhodnutí hrozícím zdražováním. „Podle aktualizované prognózy měnové sekce je riziko, že se inflace na přelomu letošního roku zvýší,“ řekl guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci po jednání bankovní rady. A ještě jmenoval další důvod. „Dát veřejnosti jasný důkaz, čekejte, že budeme přísní nadále, budeme brzdit úvěrový boom,“ konstatoval.
Na levnější hypotéky, které hnutí ANO slibovalo v předvolebním klání, si tak Češi budou muset ještě počkat. Polovině lidí z těch, co mají hypotéky, přitom v příštích dvou letech končí fixace.
Ještě před rozhodnutím o zvýšení sazeb poslal znovu centrální bance vzkaz premiér Andrej Babiš. „Doufejme, že k tomu ČNB nepřistoupí, protože by tím zásadně poškodila životy všech,“ reagoval Babiš na dotazy novinářů. „Nehodlám se přes media s nikým dohadovat, garantuju nezávislost,“ řekl k tomu na zmíněné tiskové konferenci guvernér.
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