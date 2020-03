Aerolinky bojují s obřím propadem poptávky. Peníze se vrací, na kompenzace nárok není

Letecké společnosti se kvůli šířící se nákaze koronavirem potýkají s obrovským propadem poptávky. Například největší prodejce letenek v Česku Student Agency hlásí za posledních sedm dní o 40 procent nižší tržby než za stejné období minulého roku.

Snížený zájem o letenky se týká zejména měst v severní Itálii, kde Student Agency hlásí v meziročním srovnání propad o 90 procent, a jihovýchodní Asie. Například na Bali a do Thajska pak společnost prodala v meziročním srovnání o 60 procent letenek méně, na Srí Lanku o 30 procent.

"Nicméně jsme i do Itálie zaznamenali poptávku po letenkách, ačkoliv v menší míře. Lidé obecně nemají strach cestovat, motivem ke zrušení cesty je často například to, že akce, na niž měli do zahraničí vycestovat, byla organizátory zrušena," uvedla pro server Zdopravy.cz ředitelka prodeje dopravy Student Agency Věra Janičinová.

Pokles poptávky evidují i České aerolinie (ČSA). "V posledních dnech zaznamenáváme výrazný propad poptávky po letenkách. Situaci průběžně vyhodnocujeme," sdělila pro Aktuálně.cz Vladimíra Dufková, mluvčí Smartwings Group, pod kterou spadá jak letecká společnost Smartwings, tak České aerolinie.

Česká vláda pozastavila od tohoto čtvrtka na dobu čtrnácti dní přímé lety do a ze severní Itálie, kde si nákaza koronavirem vyžádala 79 obětí. Konkrétně jde o regiony Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko. Stejné opatření se vztahuje také na spoje do Jižní Koreje. Už od 9. února až do odvolání jsou zakázané přímé lety mezi Prahou a Čínou.

Britský nízkonákladový dopravce easyJet na svých webových stránkách ale lety z Prahy do Benátek a Milána s termínem po 5. březnu stále nabízí. Irský nízkonákladový dopravce Ryanair je pak z internetu stáhl až ve středu brzy odpoledne. Podle serveru Zdopravy.cz, který na to upozornil, obdržely aerolinky informaci o zákazu letů v úterý ve 12:30. České aerolinie odstranily nabídku spojů v pondělí.

Zákaz letů do Itálie se kromě Prahy dotkl i letiště v Brně, kde Ryanair provozuje spoje do města Bergamo poblíž Milána. Ve středu odletěl z Brna do této oblasti poslední spoj předtím, než ve čtvrtek vejde zákaz v platnost. Na palubě se nacházelo patnáct pasažérů.

Současně ve středu na brněnském letišti přistálo letadlo z Bergama. "Letem z Milána/Bergama přiletělo šestnáct cestujících. Žádný z pasažérů služeb lékaře, který byl po příletu k dispozici, nevyužil. Zároveň přítomný lékař u žádného z nich příznaky nákazy koronavirem nepozoroval," uvedl mluvčí brněnského letiště Jakub Splavec.

"Stejně tak byl opět v případě potřeby připraven specializovaný lékařský tým. Na letišti i nadále platí zvýšená hygienická opatření," dodal Splavec.

Vrácení peněz ano, kompenzace nikoliv

Lidé, kterých se dotkne rušení letů do severní Itálie, by měli mít nárok na vrácení peněz. "Cestujícím dotčených letů umožní České aerolinie vrácení peněz v plné výši nebo přesměrování na lety s jinými dopravci," uvedla Dufková. Nárok na vrácení financí potvrdila pro Aktuálně.cz i mluvčí Student Agency Alžběta Nečasová.

Cestující už ale nedisponují právem na finanční kompenzaci, jak o ní hovoří nařízení Evropského parlamentu a rady 261/2004. Podle tohoto nařízení mají lidé nárok na odškodnění v případě, že ke zpoždění nebo zrušení letu v rámci Evropské unie došlo vinou dopravce.

"Jde o zásah vyšší moci, na který se takové nařízení nevztahuje. Dosud nikdo z cestujících o tuto kompenzaci v souvislosti s tímto rušením spojů nepožádal," řekla Dufková. I podle Nečasové se lidé zřejmě nedočkají žádné kompenzace.

Video: Zastavíme lety z Jižní Koreje, Milána, Benátek a Boloně, rozhodla Bezpečnostní rada státu