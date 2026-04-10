Letouny Lufthansy uzemnila stávka palubního personálu, ruší se i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine ochromila v pátek stávka palubního personálu. Začala minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i 16 spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně.
Ke stávce vyzval odborový svaz UFO. Zúčastnit by se jí mohlo až 20 tisíc zaměstnanců. Kromě Mnichova a Frankfurtu postihla také letiště v Berlíně, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu, Hannoveru a v dalších městech. Zrušeny byly stovky letů. Z největšího německého letiště ve Frankfurtu dnes neodletí 75 procent plánovaných letů Lufthansy. Podobné je to i u příletů.
Podle webu Letiště Václava Havla Praha v pátek nepřiletí čtyři letadla na lince z Frankfurtu a čtyři na lince z Mnichova. Stejně tak se neuskuteční čtyři a čtyři lety v opačném směru. Celkem tak kvůli stávce bylo zrušeno šestnáct spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti.
Podle odborářů za stávkou stojí neochota zaměstnavatele jednat o pracovních podmínkách palubního personálu ve společnosti Lufthansa a sociálním plánu pro zaměstnance divize Lufthansa CityLine. Ta má v příštím roce ukončit provoz a nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.
Palubní personál společnosti Lufthansa už v únoru jeden den stávkoval společně s piloty této firmy. Ti pak v březnu uskutečnili samostatnou dvoudenní stávku. Oba protesty se dotkly i leteckého spojení s Prahou.
Mrtvým českým lyžařem na Špicberkách je75letý zkušený polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. V pátek ráno to potvrdil úřad špicberského guvernéra. Záchranáři po Jakešovi pátrali od pondělí s tím, že muž zřejmě spadl do trhliny v ledovci Skilfonna.
Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.
Írán a Spojené státy se po týdnech bojů dohodly na dvoutýdenním příměří. Podle analytiků však za smírem ve skutečnosti stojí silný zákulisní hráč, který si tak buduje pozitivní pověst a hájí své zájmy v regionu.