Letošní zvýšení důchodů porazí inflaci. Penzisté si v průměru polepší o 1800 korun

Letos dochází kvůli vysoké inflaci k neobvyklé situaci. Po 14 letech bude důchod hned dvakrát valorizován. K první valorizaci došlo v řádném termínu na začátku roku. Ke druhé, mimořádné valorizaci, dojde v červnu, schválila ve středu vláda. Celkem se tak letos průměrné důchody zvýší o 12 procent. Penzisté s nejnižšími důchody si letos přilepší téměř o 14 procent.

Zvyšování důchodů se řídí paragrafem 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanovuje pravidla jak pro pravidelnou, tak mimořádnou valorizaci.

Všechny důchody, starobní, invalidní i pozůstalostní, se skládají ze dvou částí - ze základní a procentní výměry. To, o kolik se důchod zvýší, závisí na růstu cen, tedy inflaci a růstu mezd v určeném období. O konkrétní výši rozhoduje vždy nařízení vlády.

Letos v lednu se podle tohoto nařízení zvýšila základní výměra o 350 korun a procentní výměra o 1,3 procenta. Dále se nad rámec zákona procentní výměra zvýšila o 300 korun. Pokud měl tedy důchodce v roce 2021 průměrný starobní důchod ve výši 15 425, zvýšil se mu od ledna důchod na 16 230 korun. Částka 805 korun navíc představuje zvýšení o 5,2 procenta.

Při mimořádné valorizaci, ke které dochází kvůli příliš vysoké inflaci, se zvyšuje pouze procentní výměra. A to právě podle výše inflace, která musí překročit ve sledovaném období pět procent. Protože už od loňska letí inflace nahoru, v lednu se dostala až na 9,9 procenta, bude se letos v červnu důchod zvyšovat po přepočtení o 8,2 procenta.

"Na rozdíl od pravidelné valorizace budou kromě již vyplácených důchodů mimořádně valorizovány také všechny důchody přiznané po termínu mimořádné valorizace do konce roku 2022," říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Kolik penzista s průměrným důchodem vlastně dostane, ukazuje následující příklad. Důchodci s průměrným starobním důchodem v roce 2021 ve výši 15 425 korun se penze po lednové valorizaci zvýšila na 16 230 korun. V červnu se mu ovšem tento důchod ještě zvýší o mimořádnou valorizaci. Ta se počítá tak, že po odečtení základní výměry 3900 korun u průměrného důchodu zůstane procentní výměra 12 330 korun. Ta se zvýší o 8,2 procenta na 13 342 korun a zpět se přičte základní výměra 3900 korun. Výsledkem je zvalorizovaný starobní důchod ve výši 17 242 korun, což představuje zvýšení o 6,2 procenta.

"Zhodnotíme-li v součtu obě valorizace v roce 2022, tak zjistíme, že nízký důchod ve výši osm tisíc korun bude v roce 2022 zvýšen o 1103 korun oproti důchodu v roce 2021, což představuje zvýšení o 13,8 procenta. Důchod ve výši například 34 tisíc měsíčně bude v roce 2022 zvýšen o 3600 korun, tedy o 10,6 procenta. Průměrný starobní důchod z roku 2021 bude letos zvýšen o 1817 korun, tedy o 11,8 procenta," počítá Jiřina Holubová.

Upozorňuje, že obě valorizace v roce 2022 budou pro Čechy znamenat výrazné zvýšení jejich důchodů. "Celkové zvýšení v rozmezí 10,6 až 13,8 procenta v porovnání s rokem 2021 překročí s rezervou míru inflace, která v lednu činila 9,9 procenta," dodává Holubová.

Podle ní je velmi důležité, aby lidé věnovali důchodové problematice pozornost, protože se v oblasti důchodů rozděluje ohromné množství peněz. Navíc je zvyšování důchodu garantováno přímo zákonem.

"Určitě se tak vyplatí dát si do pořádku svoji evidenci důchodového pojištění a podniknout všechny kroky k tomu, aby byl přiznaný důchod co nejvyšší. Nejde totiž jen o to, kolik dostanete v době přiznání důchodu, ale také kolik vám mohou přinést další valorizace tohoto důchodu," dodává Holubová.

Doporučuje vyvarovat se zbytečných chyb, například nedoplnit si chybějící doby pojištění v důchodovém kontu. "Tím se lidé připraví o peníze vyplacené nejen v současnosti, ale i v dalších letech pobírání důchodu," varuje expertka.

Připomíná, že pokud důchodce s průměrnou výši penze v letošní roce bude důchod pobírat ještě dalších 15 let, zvýší se mu jen díky letošní valorizaci příjem o 327 tisíc korun. "A protože důchody budou valorizovány i nadále, bude toto navýšení příjmů vyšší. Například při konzervativní průměrné valorizaci 3,5 procenta ročně to bude představovat za patnáct let částku téměř 421 tisíc korun," doplňuje Holubová.