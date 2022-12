Příliš mnoho negativ. Řetězce tlumí prodej pyrotechniky, někde ji už nekoupíte vůbec

Obchodní řetězec Billa vyřadil letos vůbec poprvé ze svého prodeje zábavní pyrotechniku, dělobuchy a ohňostroje. Zdůvodnil to ochranou zvířat. Následuje tak například hobby markety Hornbach či Bauhaus, které k rozhodnutí přistoupily před dvěma lety. Češi přitom za zábavní pyrotechniku utratí ročně v průměru miliardu korun.

Ještě minulý rok mohli zákazníci obchodního řetězce Billa vybírat mezi dvaceti různými druhy pyrotechniky. Ohňostroje, vulkány, římské svíce, bouchací kuličky ani prskavky však letos na obchodních pultech řetězce lidé nenajdou.

"Jako první obchodní řetězec v Česku jsme letos ukončili prodej pyrotechniky. Jde o velmi zásadní krok, protože v mezivánočním období tvoří pyrotechnika prodejní artikl číslo jedna," uvádí mluvčí společnosti Billa Dana Bratánková.

"Billa v souvislosti s tímto krokem přišla o obrat v řádu nižších desítek milionů korun. Jde tedy o poměrně zásadní rozhodnutí nejen z hlediska ochrany přírody - divokých zvířat i domácích mazlíčků, ale i velmi významné obchodní rozhodnutí," dodává mluvčí.

Billa jako maloobchodní řetězec snižuje vyřazením pyrotechniky ze své nabídky její dostupnost, a tím pádem podle mluvčí pomáhá k tomu, aby se její používání tlumilo.

Nemáte, dovezeme si

Například německá vláda zakázala již před dvěma lety kvůli pandemii prodej veškeré pyrotechniky. Mnozí ale po odpalování rachejtlí a dělobuchů toužili natolik, že vyrazili na nákupy za hranice. V polském pohraničí se v některých obchodech s pyrotechnikou tvořily i hodinové fronty, popsal před rokem britský deník The Guardian.

Poptávka po zábavní pyrotechnice v Česku je také vysoká, nejvýraznější je přirozeně na konci roku. Ročně za ni Češi utratí kolem jedné miliardy korun, přestože během pandemie byla poptávka nižší.

K podobnému kroku jako řetězec Billa se už před dvěma lety zavázaly hobby markety Hornbach či Bauhaus. "Ohňostroje jsou tradiční formou, jak přivítat nový rok, ale jejich použití doprovází až příliš dlouhý seznam negativních důsledků. Proto jsme se rozhodli již před dvěma lety jejich prodej v odborných centrech Bauhaus ukončit a nadále je nebudeme nabízet," vysvětlil jednatel společnosti Petr Kočí.

Na Nový rok potichu

Podle mluvčí řetězce Globus Anety Turnovské se i samotní zákazníci více ohlížejí na ochranu zvířat. "Z trendů posledních let je zřejmý zvýšený zájem o takzvanou tichou pyrotechniku, kterou zákazníci naleznou i v rámci našeho sortimentu," říká. Domácího mazlíčka má podle průzkumu agentury Focus více jak polovina tuzemských domácností. Hlučné ohňostroje však mají vliv i na hospodářská a divoká zvířata včetně ptactva.

Konkurenční řetězce, které zábavní pyrotechniku nabízely, ji plánují prodávat dál. Zmiňují však, že se jedná spíše o doplňkový prodej, který nemá výrazný vliv na tržby. "Pyrotechnika je pouze doplňkovým sortimentem a její prodej v našich prodejnách splňuje všechny legislativní požadavky," potvrzuje mluvčí společnosti Albert Jiří Mareček.

Prodej podle kategorií

Pyrotechniku prodává také Kaufland či Tesco. "Na vybraných obchodech Tesco si zákazníci budou moci pořídit před silvestrovskými oslavami zábavní pyrotechniku kategorie 1 a 2. Tento sortiment průběžně revidujeme, v minulosti jsme již vyřadili z prodeje pyrotechniku kategorie 3, která patří mezi nejhlučnější volně prodejnou pyrotechniku," uvádí mluvčí Tesca Michal Kuzmiak.

Zábavní pyrotechnika se dělí do kategorií F1 až F4, a to podle stupně nebezpečí a úrovně hluku. Málo nebezpečné výrobky kategorie F1, jako jsou například bouchací kuličky, si mohou koupit lidé od 15 let. V kategorii F2 jsou zařazené málo nebezpečné výrobky, které jsou prodejné od 18 let. Středně velké nebezpečí představují výrobky kategorie F3. Koupit si je mohou zájemci od 21 let.

Do kategorie F4 patří výrobky představující velké nebezpečí, používat je mohou pouze lidé s osvědčením o odborné způsobilosti, které vydává Český báňský úřad.

Při nákupu pyrotechniky je dobré si produkt důkladně prohlédnout. Neměl by mít poničený či porušený obal a prošlé datum spotřeby. Naopak, každá pyrotechnika musí obsahovat název a adresu výrobce, dovozce nebo distributora a musí být označena příslušnou značkou nebezpečnosti.



"Velmi důležitý je u pyrotechniky také návod k použití a k bezpečné manipulaci v českém jazyce, včetně způsobu zneškodnění při selhání," doplňuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.