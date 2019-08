Brno hledá důvody, proč by tam měli létat turisté. Zvážíme to, slyší od aerolinek

Brněnské letiště využilo v červenci 117 255 cestujících, což je dosud nejvíce za jeden měsíc. Přesto se vedení nedaří domluvit se s dopravci, aby zavedli do Brna další linky. Letiště Brno stojí především o spojení s metropolemi, jakými jsou Paříž, Řím, Barcelona, Kodaň či Moskva. Podařilo se však alespoň u dopravců dosáhnout toho, že Brno berou při svém uvažování o nových linkách v potaz, řekl na tiskové konferenci předseda představenstva letiště Milan Kratina.

"Chtěli bychom, aby tak vypadaly nejen letní měsíce, ale všechny měsíce v roce, protože náklady na provoz máme v podstatě pořád stejné," řekl Kratina. Předpokládá, že letos odbaví letiště výrazně přes půl milionu cestujících.

Aby se podařilo dovést do Brna další linky, spojilo vedení síly s prodejcem letenek Kiwi.com. Získává od něj data o vyhledávání, která slouží jako podklady pro jednání a jako argument, že je z vybraných destinací zájem létat do Brna. Zatím však letiště o žádné konkrétní lince nehovořilo a hejtman Bohumil Šimek (ANO) konstatoval, že jednání jsou složitá.

"Letecké společnosti chápou, že chtějí lidé z Brna létat do Říma, Paříže či Barcelony, ale nechápou, proč by cizinci z těchto regionů měli létat do Brna. A data od Kiwi.com mohou pomoct je přesvědčit," řekl Kratina.

Pro turisty, kteří do Brna přiletí, se také v srpnu otevřelo turistické a informační centrum, jež společně zajišťuje Centrála cestovního ruchu jižní Moravy a TIC Brno. Letiště společně s Kiwi.com také začalo propagovat Brno a jižní Moravu i na sociálních sítích.

Za uplynulý rok a půl se objevily dva klíčové problémy komplikující vyjednávání, a to uzemnění letadel Boeingů 737 MAX a krachy leteckých společností. "Ty, které zůstaly, tak obsazují primárně linky, které zanikly a byly perspektivní," řekl Kratina.

Jihomoravský kraj vypsal také výběrové řízení na nového dopravce, který měl létat znovu do Mnichova po zkrachovalé společnosti bmi regional, nikdo se však nepřihlásil. Přesto chce kraj dál usilovat o dopravce, který by se do nového výběrového řízení přihlásil a létal do Mnichova jedenáctkrát týdně v letech 2020 až 2024.