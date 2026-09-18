Letiště Praha zavede další opatření pro omezení front na příletech

Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách.
Letiště to v pátek uvedlo v tiskové zprávě po jednání představenstva, které se problémy zabývalo. Fronty na příletech ze zemí mimo schengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu (EES). Situaci se snaží řešit i cizinecká policie.
Jednání představenstva na pátek svolal jeho nový předseda Radomír Lašák, který také vedení firmy předložil seznam opatření, která je nutné přijmout, aby se situace stabilizovala. "Situaci nechceme pouze operativně zvládnout.
Chceme celý proces společně s Policií České republiky nastavit tak, aby byl dlouhodobě stabilní a aby podobné situace vznikaly co nejméně. Budeme proto jednotlivá opatření průběžně vyhodnocovat a podle výsledků je dále upravovat," uvedl po jednání.
Letiště už zavedlo týmy, které zajišťují lepší průchod seniorům a rodinám s dětmi. Už před prázdninami také upravilo odbavovací kapacity tak, aby omezilo kumulaci cestujících.
Mezi nyní přijatá okamžitá opatření patří úprava koridorů a provozu i na základě mapy kritických příletových špiček. Pro cestující ve frontách bude nasazen další speciální tým, který při překročení stanovených dob čekání začne cestujícím poskytovat vodu.
Další opatření letiště připravuje. "Víme, že je dosti velké procento cestujících, kteří nedokončí elektronickou registraci na kioscích. To je jeden z konkrétních příkladů možného zlepšení," uvedl Lašák. Letiště proto společně s cizineckou policií připravuje úpravu procesu hraniční kontroly, která má zajistit výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
Dále je v plánu detailní zmapování cesty od kiosku po hraniční kontrolu s cílem zvýšit úspěšnost dokončení registrace. Na úrovni Evropské unie je pak podle letiště v procesu možnost předregistrace údajů ještě před příletem do Prahy a informování cestujících už na palubách letadel.
Situaci řeší i cizinecká policie. "V dobách největších letových špiček obsazujeme všechny dostupné přepážky a děláme pro to maximum. Upravujeme a přizpůsobujeme pracovní dobu a plánování směn policistů tak, aby největší počet sil a prostředků sloužil právě v časech plného letového provozu," sdělil její mluvčí Josef Urban.
Čekání podle něj zhoršují zpožděné nebo předčasné přílety, kvůli kterým se na kontrolách nahromadí více cestujících. Policie situaci průběžně vyhodnocuje a přijímá opatření ke zvýšení plynulosti odbavení, dodal.
Letiště plánuje do dubna příštího roku zvýšit kapacitu příletové pasové kontroly na Terminálu 1 o pět klasických přepážek a čtyři samoobslužné brány EasyGoGates. Nyní je na terminálu 12 klasických přepážek a devět samoobslužných bran. V souvislosti s tím se podle Urbana zvýší na letišti o několik desítek počet příslušníků cizinecké policie.
EES začal být v zemích EU postupně zaváděn v říjnu 2025 a od 10. dubna 2026 je plně nasazen na vnějších hranicích schengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasů elektronickou evidencí. Při registraci pracuje mimo jiné s fotografií obličeje a otisky prstů. Zejména první registrace cestujících proto může odbavení podle letiště výrazně prodloužit.
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