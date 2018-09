Letiště Praha má nové stání pro velká letadla. Odbavení na dálkových letech zrychlí

Čekárna pro 430 lidí zrychlí odbavení při dálkových letech. Stání vzniklo přestavbou dvou starších letadlových stání a čekáren a vyšlo na 158 milionů.

Praha - Pražské letiště má nové stání pro velká letadla. Investice za 158 milionů korun by měla navýšit odbavovací kapacity letiště a zrychlit odbavení na dálkových linkách. Letiště Praha to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Nová odletová čekárna má kapacitu 430 lidí.

"Nově otevřené letadlové stání s odletovou čekárnou je reakcí nejen na neustále rostoucí počet odbavených cestujících, ale také na zvyšující se počet dálkových linek operovaných z Letiště Václava Havla Praha," řekl šéf letiště Václav Řehoř.

Stání vzniklo přestavbou dvou starších letadlových stání a čekáren. Nové stání je posledním větším rozvojovým projektem letiště v tomto roce. Letiště ale podle Řehoře už spustilo přípravné práce na rekonstrukci třídírny zavazadel a otevření nových odbavovacích přepážek na obou letištních terminálech v příštím roce.

Letiště Praha provozuje 13 dálkových spojení. Na jaře přibyla do letového řádu linka do Filadelfie. Příští rok letiště posílí o další dálkovou linku na letiště v Newarku. V jednání je například spojení do thajského Bangkoku a dalších asijských destinací.