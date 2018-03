Last minute zájezdy v létě zdraží, hlásí cestovní kanceláře

před 2 hodinami

Letecká společnost Travel Service výrazně zdražila letenky, v některých termínech až o polovinu.

Praha - Část zájezdů nabízených na poslední chvíli, tzv. last minute, v létě zdraží. Letecká společnost Travel Service, která zajišťuje přepravu pro většinu klientů českých cestovních kanceláří, výrazně zvýšila ceny letenek, které CK v létě dokupují nad rámec sjednaných kapacit.

V některých termínech letenky zdražily i o polovinu. Vyplývá to z informací prodejců zájezdů.

"Letenky dokupované nad naši již plánovanou a objednanou kapacitu na léto jsou skutečně dražší, tyto ceny musíme promítnout do cen takto 'přidaných' zájezdů," řekl ČTK marketingový ředitel Exim tours Stanislav Zíma. Záleží podle něj na konkrétním termínu, ale navýšení proti původním cenám činí až 50 procent.

O kolik by část last minute zájezdů mohla v létě zdražit, ale zatím není podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur jasné. "Postup letecké společnosti považujeme za nepartnerský způsob jednání vůči svým prodejcům s možnými dopady na nabídku last minute zájezdů," uvedla výkonná ředitelka asociace Tereza Picková. Travel Service celou záležitost nekomentoval.

Dopad nových podmínek je podle ní nyní těžké posoudit. Konečná cena zájezdu se bude odvíjet od konkrétní cílové destinace a termínu dovolené. Podle Pickové je možné, že vzhledem k silným předprodejům bude nabídka last minute zájezdů v hlavní sezoně omezená.

Podle mluvčího CK Blue Style Václava Nekvapila se o cenách letenek ještě jedná. "Tato jednání ohledně cen pro dokupované lety ještě stále nejsou ukončena, a proto není možné předjímat, zda a jakým způsobem se výsledná cena promítne do cen last minute zájezdů," uvedl Nekvapil.