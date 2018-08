Letecká společnost Ryanair zruší praxi příručního zavazadla do 10 kilogramů zdarma

Ryanair změnu zdůvodnil zpožděními, která podle něj způsobují cestující s příliš velkým množstvím příručních zavazadel.

Dublin - Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair od listopadu zruší svou dlouhodobou praxi povolovat příruční zavazadlo do deseti kilogramů zdarma. Pasažéři si budou smět na palubu vzít jen malou tašku a umístit ji pod sedadlo před sebou, uvedla dnes firma. Zavazadlo do deseti kilogramů bude stát od šesti do deseti eur.

Za zavazadlo střední velikosti do deseti kilogramů cestující nově zaplatí šest až osm eur (154 Kč až 206 Kč), pokud je budou chtít uzamknout do prostoru nad hlavou, nebo osm až deset eur (206 Kč až 257 Kč), když bude v zavazadlovém prostoru.

Konkurenční aerolinky easyJet, Wizz Air a Norwegian Air Shuttle v současnosti všechny povolují zdarma středně velká příruční zavazadla pro lety na krátké vzdálenosti, napsala agentura Reuters.

Ryanair si však od chystaného opatření žádné dodatečné příjmy neslibuje. Firma také uvedla, že zvýší povolené rozměry pro všechna zavazadla.