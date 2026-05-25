25. 5. Viola
Ekonomika

Letadlo aerolinek EasyJet muselo nouzově přistát kvůli powerbance v kufru

ČTK

Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo před týdnem nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jednoho z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Uvedl to v pondělí web zpravodajské televize BBC.

Letadla aerolinií easyJet
O přenosné nabíječce informoval posádku sám cestující. Mnohé letecké společnosti zpřísnily pravidla týkající se powerbank a často vyžadují, aby byly v příručním zavazadle. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Kapitán se podle aerolinek rozhodl let odklonit preventivně kvůli bezpečnostním pravidlům, protože lithium-iontové baterie v přenosných nabíječkách mohou představovat riziko požáru. Letadlo v úterý bezpečně přistálo na římském letišti Fiumicino a let pokračoval až následující den.

O přenosné nabíječce informoval posádku sám cestující. Mnohé letecké společnosti zpřísnily pravidla týkající se powerbank a často vyžadují, aby byly v příručním zavazadle. Pravidla společnosti easyJet navíc stanoví, že používání powerbank při letu je zakázáno.

Mluvčí aerolinek uvedl, že letadlo bezpečně přistálo a cestující vystoupili podle běžného postupu. Společnost jim zajistila ubytování v hotelu a stravu.

Rizika spojená s lithium-iontovými bateriemi v powerbankách už vedla k několika incidentům. V listopadu 2025 začal na mezinárodním letišti v Melbourne hořet oděv muže, kterému se v kapse vznítila powerbanka. Utrpěl kvůli tomu popáleniny na noze a na prstech. V lednu téhož roku označily úřady powerbanku za pravděpodobnou příčinu požáru, který zničil osobní letadlo v Jižní Koreji a při němž utrpěli tři lidé lehká zranění.

U.S. Secretary of State Marco Rubio holds press briefing at the White House

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

Na rozluštění zvířecí komunikace pracují lingvisté, biologové, odborníci na umělou inteligenci i kryptografové.

