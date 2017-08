Ikea nám diktuje podmínky, stěžují si lesníci. Nechtějí měnit způsob těžby dřeva

před 2 hodinami

Švédský nábytkářský kolos začne od roku 2020 odebírat jen dřevo, které se podle něho těží ekologičtějším způsobem. V Česku se zatím takto hospodaří jen na dvou procentech rozlohy lesů. Lesníci ale novou certifikaci odmítají, podle nich je ta stávající pro Česko ideální. Nábytkáři se bojí, že přijdou o zakázky a budou muset propouštět. Obě skupiny podnikatelů se už obrátily i na premiéra.

Praha - Rozdílná certifikace českých lesů by mohla stát místo tisíce zaměstnanců a do problémů dostat nábytkáře, kteří dodávají švédské nábytkářské jedničce Ikea.

Ta řekla, že nejpozději od roku 2020 přestane brát dřevo z lesů, které jí vyžadovaný certifikát nemají. "Dnes je certifikace FSC jediným systémem, který splňuje naše požadavky na globální úrovni," vysvětluje mluvčí společnosti Ikea Zdeňka Pecková.

FSC je však v Česku na pouhých dvou procentech lesů. Naopak 70 procent tuzemského porostu drží označení PEFC. Starší certifikát podle švédské firmy a ekologů nezaručuje dostatečně šetrné hospodaření v lesích, například ochranu lesní půdy.

"Ikea si diktuje podmínky podnikání na českém trhu. To zcela postrádá smysl za situace, kdy systém PEFC garantuje trvale udržitelné hospodaření v lesích také, a kromě toho patří česká lesnická legislativa k nejpřísnějším na světě, což se rozhodně nedá říct o zemích, kde je dominantní systém FSC," říká Stanislav Slanina, výkonný ředitel PEFC Česká republika. Podle organizace Ikea vyvíjí vyděračskou kampaň a "zelenou lobby".

Dopisy pro Sobotku

PEFC je podle Slaniny rozšířený ve čtyřiceti zemích světa a v Evropě převažuje - většina lesů má tento certifikát ve Finsku, Francii, Itálii i Norsku. "Rovný přístup k certifikátům PEFC a FSC zaujímá například Evropská komise a podobně systém hodnotí i Světový fond na ochranu přírody," dodává Slanina.

Například Polsko má polovinu lesů certifikovaných systémem FSC. A celkově čtvrtina všech držitelů této certifikace je v Rusku, kde má toto označení téměř 80 procent lesů.

Kolem certifikací tak momentálně v Česku probíhá vážný spor. Podnikatelé vyzývají i premiéra Bohuslava Sobotku, aby situaci řešil. Dopisy poslala hospodářská komora, která chce certifikaci FSC, i agrární komora, která je proti. "Neměli by být dávány podmínky pro jeden systém. PEFC máme vyzkoušený, v lesích se hospodaří dobře," říká prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Také ministerstvo zemědělství i státní podnik Lesy ČR již dříve certifikát FSC odmítly. "V zemích s přísnou státní lesnickou legislativou, jakou má i Česká republika, není certifikace lesních majetků nezbytnou zárukou kvality lesnického hospodaření. Vyžaduje ji pouze trh," uvedla již dříve mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lesy ČR obhospodařují přibližně 1,3 milionu hektarů lesů. Certifikace by je podle společnosti FSC, která osvědčení uděluje, vyšla na 1,34 koruny za hektar na rok. U PEFC cena pro vlastníky nad 100 hektarů činí dvě koruny z hektaru. "Ano, cena je na první pohled u FSC menší, ale jsou za ní nepřímé náklady," tvrdí Slanina z organiaze PEFC.

Podle Petra Jelínka ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, ve kterém je 650 majitelů, je dosavadní certifikát PEFC vhodný pro středoevropské podmínky a vlastníci ho měnit nebudou.

Objem zpracovaného dřeva pro Ikeu se v Česku pohybuje okolo 380 tisíc kubických metrů za rok. Z celkově zpracovaného objemu okolo 16 milionů metrů kubíků dřeva to činí asi dvě procenta. "I kdyby Ikea odešla, tak krach českých firem nehrozí," uvádí Slanina.

Nábytkáři se bojí o místa

To si však nemyslí tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš, podle něhož by se podniky mohly dostat do problémů. "Společnosti BJS Czech, Jitona, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí a DH Dekor říkají, že je nedostatek dřeva s FSC certifikací na našem trhu ohrožuje a žádají asociaci, abychom v tomto směru vyvíjeli aktivity, které by FSC surovinu na našem území zajistily," říká tajemník asociace Tomáš Lukeš.

Nedostatek dřeva certifikovaného FSC v Česku by podle něj mohl ohrozit na 2000 zaměstnanců přímo ve výrobních podnicích a dalších přibližně 2000 u dodavatelů výrobních společností.

"Z cenového i ekologického hlediska je pro nás nutné, abychom mohli využívat k výrobě nábytku naše dřevo. Nyní musíme část dovážet z Polska nebo ze Švédska, což je nevýhodné," říká Lukeš.

Podle odhadu asociace, která sdružuje na sedm desítek tuzemských firem, pro švédského prodejce nábytku vyrábí v České republice osm dodavatelských firem. Obrat, kterého tyto podniky díky dodávkám pro Ikeu dosahují, se podle asociace ročně pohybuje okolo tří miliard korun.

Zhruba třetina vytěženého českého dříví míří do zahraničí v nezpracovaném stavu. Množství vyvezeného surového dřeva navíc stále stoupá. V roce 2015 to bylo 6,5 milionu kubíků, v roce 2010 šlo o 5,4 milionu a v roce 2005 jen o 3,6 milionu kubíků dřeva.

Vyvážením nezpracovaného dřeva přichází podle odhadů průzkumné agentury Apicon Consulting česká ekonomika každoročně o 34 miliard korun.