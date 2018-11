Leo Express opět vyšle své vlaky do Krakova, příští rok budou jezdit denně

Leo Express od 30. listopadu obnoví železniční linku z Prahy do polského Krakova, od poloviny příštího roku bude do Polska jezdit denně. Dosud linka fungovala o víkendech a Leo Express na ní přerušil provoz v říjnu.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího dopravce Emila Sedlaříka musel Leo Express provoz na lince přerušit kvůli opravám polské železnice.

"Kvůli prodloužení času jízdy a snížení kapacity tratě jsme dostali přidělenu trasu a jízdní časy, které nám neumožní dané vlaky provozovat," uvedl tehdy. Od 30. listopadu má podle mluvčího dopravce v Polsku přiděleny lepší trasy a do provozu tak vlaky znovu vrátí. Zatím dopravce na lince jezdí autobusy.

Od 20. června, kdy začne v Polsku platit nový jízdní řád, budou černozlaté vlaky jezdit do Krakova denně. "V létě budou dokončeny opravy důležité infrastruktury a naše vlaky budou mít zajištěnu odpovídající dopravní cestu. Cestujícím tak budeme moci nabídnout pravidelný spoj, který bude jezdit denně," uvedl Sedlařík.

Spoj Leo Expressu vyjíždí z Prahy do Krakova vždy v pátek a v neděli odpoledne, z Krakova do Prahy v sobotu a v pondělí. Vedle toho dopravce provozuje další tři stálé autobusové linky mezi Bohumínem a Krakovem, které navazují na pravidelné vlakové spoje do Prahy.

Novou linku do Krakova letos ohlásil také konkurenční RegioJet. Na trase mezi Vídní a polským městem bude celoročně jezdit autobusy.

Leo Express přepravil svými vlaky během prvních tří čtvrtletí letošního roku více než 1,1 milionu cestujících, což je o více než čtvrt milionu meziročně víc.