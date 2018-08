před 43 minutami

Nábytkářský kolos Ikea vyslal do svých obchodů retro kousky. Výrobky, které se v jeho síti prodávaly před desítkami let, se snaží připomenout své 75. narozeniny. Počítá přitom s tím, že vyvoláním vzpomínek na minulost rozněžní stálé zákazníky či přiláká nové. Podívejte se, co si lidé pořizovali do domácnosti už od poloviny minulého století.