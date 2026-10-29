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Ekonomika

Lagardeová předčasně opustí čelo ECB. O nástupci se rozhodne ještě před volbami ve Francii

ČTK
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Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027.

FILE PHOTO: ECB President Christine Lagarde addresses the press in Frankfurt
Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová gestikuluje při projevu k novinářům po zasedání Rady guvernérů ECB v sídle banky ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu 5. února 2026. Foto: REUTERS – Jana Rodenbusch
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Odchod Lagardeové umožní francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi rozhodnout o obsazení jedné z nejdůležitějších vrcholných pozic v Evropě ještě před dubnovými volbami ve Francii.

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V těch má velkou šanci zvítězit euroskeptická radikálně pravicová politička Marine Le Penová, což by znovuobsazení postu mohlo ztížit, píše agentura DPA.

Čtvrtečnímu oznámení předcházely měsíce spekulací o budoucnosti Lagardeové v čele banky. Předseda Evropské rady António Costa už oznámil, že neprodleně zahájí proces hledání jejího nástupce.

"Aby bylo zajištěno hladké předání vedení ECB, bude dnes zahájen proces jmenování jejího nástupce. Ten bude probíhat bez průtahů s cílem, aby Evropská rada dospěla k rozhodnutí včas," napsal Costa na síti X.

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Za hlavní kandidáty na nového šéfa ECB jsou podle agentury Reuters považováni bývalí guvernéři centrálních bank Nizozemska a Španělska, Klaas Knot a Pablo Hernández de Cos. Jako nové působiště Lagardeové bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum, dodává agentura.

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