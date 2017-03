Kvůli víkendové změně času se zpozdí 15 vlaků, cestující si počkají desítky minut

před 13 minutami

Kvůli změně zimního času na letní se v noci ze soboty 25. března na neděli 26. března o hodinu opozdí 15 dálkových vlaků. Vyplývá to z dnešních informací Českých drah a společnosti RegioJet. Regionální dopravy se posouvání ručiček o hodinu dopředu nedotkne. Změna času se na české železnici projeví u 11 spojů Českých drah, dvojici spojů RegioJetu a u dvou spojů ruské RŽD z Prahy do Moskvy a z francouzské Nice do Moskvy, který jede přes Břeclav a Bohumín. Cestující Českých drah by podle mluvčího Petra Pošty měli počítat s tím, že vlaky budou mít proti obvyklým jízdním dobám zpoždění v desítkách minut.

autor: ČTK