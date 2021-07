Kvůli nedostatku čipů se letos vyrobí o pět milionů aut méně, než se plánovalo

Marocké úřady v sobotu oznámily, že zatkly v Itálii svého občana, který byl podle nich činitelem teroristické organizace Islámský stát (IS) a jemuž se podařilo bez povolení emigrovat do Evropy. Maroko zásah provedlo ve spolupráci s italskými tajnými službami, informovala agentura AFP.

Marocká kontrarozvědka ve vyjádření uvedla, že "v pátek v těsné spolupráci s italskými zpravodajskými službami zodpovědnými za boj s terorismem zatkla (v Itálii) marockého občana, který zastával rozhodující posty v teroristické organizaci Daeš (arabská zkratka pro IS, pozn. red.) v jejích tradičních baštách na syrsko-irácké scéně". Podle tajné služby se Maročanovi podařilo dostat se do Evropy z bojišť na Blízkém východě, která má pod kontrolou IS.

Maroko na zadrženého vydalo už dříve mezinárodní zatykač a nyní jedná s italskými úřady o jeho vydání zpět do vlasti, uvedla kontrarozvědka.

Marocké úřady v únoru oznámily, že se do řad teroristických organizací přidalo v posledních letech asi 1600 Maročanů, přičemž většina z nich zamířila právě k IS. Z nich se 270 vrátilo z oblastí bojů v Sýrii, Iráku a Libyi, dalších 745 jich tam zemřelo. Z těch, kteří se vrátili, jich marocká policie zadržela 137.