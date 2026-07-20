Kvíz: Češi, národ bramborářů. Co víte o krmivu pro dobytek, které se stalo oblíbenou přílohou?

Brambory mezi Čechy patří mezi nejoblíbenější přílohy k hlavnímu jídlu. Víte, jak se k nám dostaly, kolik jich průměrně sníme a která země EU je bramborářskou velmocí? Zkuste si náš jednoduchý kvíz!
ŽIVĚ Ruské útoky si vyžádaly dva mrtvé v Záporoží a šest mrtvých na zasažené turecké lodi
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Mezi raněnými je osm dětí, oznámili záchranáři. Ukrajinské úřady také upřesnily bilanci ruského útoku na loď s obilím u Oděsy na šest mrtvých a čtyři pohřešované. Na Moskvu a okolí ruské metropole naopak útočily stovky ukrajinských dronů.
„Už nikdy nebudu v delegaci s prezidentem.“ Babišova vláda reagovala na Pavlovu žalobu
Bitva o Ankaru nekončí ani týdny po summitu NATO. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v pondělí schválil oficiální stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vůči Ústavnímu soudu v něm zvolil mimořádně ostrý tón. Spor mezitím přerostl v otevřenou válku, kterou v posledních dnech přiživily stále vyhrocenější výroky.
„Prožívala jsem to až moc.“ V červnu slavila jako Ruska, teď poprvé bojovala za Česko
Když se na štvanických kurtech hrál naposledy velký ženský tenisový turnaj, byl Alise Okťabrevě teprve rok. A teď tu právě ona v 17 letech na centrálním dvorci otevřela program letošního podniku WTA. Ruská rodačka navíc vůbec poprvé hrála pod českou vlajkou.
Zemřel jeden z nejslavnějších Angličanů. Dvakrát získal Zlatý míč
Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel. S odvoláním na jeho rodinu o tom informovala britská média.
Turkova nehoda rozdělila Čechy. Co jsou emoce a co fakta?
Dopravní nehoda motoristického poslance Filipa Turka rozdělila Čechy. Sám poslanec tvrdí, že při řízení neudělal chybu. Zpochybňuje také dopravní značení na místě, kde jeho auto smetlo sanitku. Deník Aktuálně.cz shrnuje, co je o případu dosud známo.