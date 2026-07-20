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Ekonomika

Kvíz: Češi, národ bramborářů. Co víte o krmivu pro dobytek, které se stalo oblíbenou přílohou?

Domácí

Brambory mezi Čechy patří mezi nejoblíbenější přílohy k hlavnímu jídlu. Víte, jak se k nám dostaly, kolik jich průměrně sníme a která země EU je bramborářskou velmocí? Zkuste si náš jednoduchý kvíz!

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