Květinový dům na Václavském náměstí získal stavební povolení

před 1 hodinou

Platné stavební povolení má ode dneška developer pro novostavbu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze. Do podzimu příštího roku plánuje majitel pozemku, společnost Flow East mít hotovou hrubou stavbu. Dům postaví Metrostav, který vyhrál výběrové řízení. S dokončením stavby, jejíž základy tvoří most přes tubusy pražského metra, se počítá na začátek roku 2020. Uvedl to dnes řekl projektový manažer společnosti Flow East Tomáš Matýsek. Novostavbu v horní polovině Václavského náměstí plánuje firma mnoho let. Patří jí i hotel Jalta, který s pozemkem pro novou budovu sousedí. Nový dům bude ale nabízet výhradně kancelářské a obchodní prostory.