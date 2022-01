Dříči si dovedou vydělat i 100 tisíc hrubého. Jistota však neexistuje, říká kurýr

Stížnosti kurýrů online supermarketu Rohlík.cz na nový systém odměňování obrátily pozornost na sociální podmínky práce kurýrů či doručovatelů. Práce bez trvalého úvazku z nich dělá typické představitele trendu gig economy, zakázkové ekonomiky, kde firmy nahrazují zaměstnance nezávislými pracovníky. "Naprosto mi to vyhovuje, jsem ideální adept," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz kurýr Jan Střecha.

Student marketingu se zkušeností práce pro roznáškové systémy Dáme Jídlo a Wolt je přesně ten, koho firmy působící v gig economy prezentují jako svého typického pracovníka. Mladý student, který má tuto činnost jenom jako přivýdělek.

Jako kurýr začal jezdit během první vlny covidu na jaře 2020, kdy mu vypadl stabilní příjem.

"Bylo teplo, takže jsem jezdil na kole a díky prázdným ulicím to bylo skvělé. Projíždění pražského Starého města mělo své kouzlo, až to občas působilo strašidelně." Na tachometru naměřil Jan Střecha denně i 80 kilometrů a díky tomu měl oproti jiným zaměstnáním i spoustu pohybu.

Dodnes má u Woltu aktivní smlouvu, jezdí však spíš příležitostně. Ideální směna je pro něj od pěti odpoledne do devíti do večera. Na účtu mu potom přibyde za jeden takový večer i 1200 korun.

Podle čeho se řídí výše výdělku kurýra?

Výplata se počítá podle počtu zpracovaných objednávek. Všechno je ovládané algoritmem. Jenom mi přijde upozornění, jestli chci novou zakázku, já to odsouhlasím a adresa se automaticky nakopíruje do navigace a můžu jet. Když je špička, není velký provoz a objednávky hezky navazují na sebe, tak většinou stihnu tři nebo čtyři zakázky za hodinu.

Mezi druhou až pátou objednávky tolik nechodí. To se pak může stát, že i hodinu čekám. Zároveň záleží na tom, kde stojím, někdy stačí přejet blíž do centra.

Na druhou stranu během obědů a večeří nabízí za objednávku o pár korun víc a občas i přijde od aplikace upozornění, pokud je málo kurýrů nebo se očekává déšť, že cenu za zakázku zvedají o 20 korun.

Když to hezky padne, tak si můžu přijít i na hodinovku 300 korun, někdy dokonce i víc. Samozřejmě jsou i horší dny, ale naštěstí ne často. Během špičky se to dá zvládnout, aniž by člověk vyloženě porušoval předpisy a jezdil po městě nebezpečně. Mezi obědem a večeří ale taková hodinovka nebývá, to je hlušší doba.

Kdybyste jako kurýr pracoval čas odpovídající plnému úvazku, tj. 40 hodin týdně, dosáhnete na průměrnou mzdu?

Určitě. Bylo by to na hraně, kdybych chtěl mít standardní pracovní dobu od 9 do 17 hodin. Pokud bych ale jezdil čtyři hodiny kolem obědů a čtyři hodiny kolem večeří, určitě bych na průměrnou mzdu dosáhl. Záleží ale taky samozřejmě na nákladech, ty má každý kurýr jiné, odvíjí se hlavně od toho, čím jezdí.

Myslím, že na to, že jediné požadavky jsou mít řidičský průkaz a živnostenský list, je to jedna z nejlépe placených prací. V dobrých časech si ti nejlepší kurýři dokážou vydělat přes 100 tisíc hrubého měsíčně. Hodně dřou, ale zase to pak je vidět na výsledcích.

Živnostenský list je tedy povinnost?

Druhou možností je stát se součástí flotily. Tam jsou kurýři na dohodu o provedení práce, fakturuje to za ně někdo jiný a zároveň si za to bere zhruba 20 procent jejich výdělku. To je výhodné třeba pro studenty pod 18 let nebo někoho, kdo si z nějakého důvodu živnost založit nemůže.

Na Woltu to je kontrolované, takže flotily jsou tam asi jenom dvě. Ostatní kurýrní služby to podle mojí zkušenosti tolik nekontrolují a flotilu si může založit téměř kdokoliv, a je tím pádem těžké sledovat podmínky, za jakých ti kurýři pracují. Zaznamenal jsem případy, kdy vedoucí flotily využívali neznalosti třeba cizinců a oni potom pracovali i za minimální hodinovou mzdu.

Jak se mění podmínky a výdělky pokud rozvážíte na kole, skútru nebo autem?

Kolo je nejlepší v centru, člověk se pohybuje hodně rychle, a navíc má téměř nulové náklady. Na druhou stranu, když prší nebo je zima, musí být člověk fakt srdcař. To platí i u skútru, může být někdy rychlejší než kolo, a navíc tam vypadává ta nutnost šlapat. Právě díky rychlosti si na kole a skútru nejvíc vydělám.

Auto je nejpohodlnější, ale provoz v Praze a spotřeba benzinu zase ubírá na rychlosti a výdělku. Nikdy jsem to přesně nepočítal, ale třetina určitě padne na náklady spojené s autem.

Jsou zákazníci zvyklí dávat dýška?

Tím, že se většinou platí kartou, tak tolik ne. V poslední době přibyla možnost platit hotově a díky tomu se to trošku zvedlo, ale není to nijak zásadní. Nejvyšší dýško jsem dostal 200 korun.

Jaký je přístup lidí ke kurýrům?

Já jsem měl většinou hezkou zkušenost, určitě se občas najde někdo nepříjemný, ale to je všude. Wolt má o něco vyšší ceny a míří na jinou cílovou skupinu než například Bolt Food a díky tomu jsou lidi o něco slušnější. Možná mají vyšší nároky, například abych donesl objednávku až ke dveřím bytu, ale s tím já počítám, je to součástí služby.

Kdo je vlastně typický kurýr?

Skupina kurýrů je hodně rozličná. Hodně potkávám lidi, kteří dřív pracovali v gastronomii. Jako kurýři odpracují podobný počet hodin, ale vydělají si všechno hezky na fakturu, a ne cestou minimální mzdy a zbytku z dýšek, jak to v pohostinství často bývá. Stejně tak mezi kurýry na rozvoz jídla přešli během lockdownů i taxikáři.

Mám pocit, že většinou to lidi nedělají z donucení, ale protože jim vyhovuje být sám sobě pánem. Spolupráce na IČO je příjemná, člověk si vydělá podle toho, co odpracuje, a kdykoliv si může vzít pauzu.

Na druhou stranu tím, že mzda se odvíjí přímo od odpracovaných hodin, má člověk tendenci pracovat o něco víc. Ale kurýr si nemusí uvědomit, že už řídí hodně hodin v kuse a měl by si dát pauzu. Žádná pojistka, aby se to nestalo, tam není, aplikace žádná upozornění nedává. A i kdyby to dělala, tak kurýři, kteří by chtěli jezdit třeba 16 hodin v kuse, by si mohli jenom zapnout jinou aplikaci a nikdo by to už stejně nezkontroloval.

Komunikují kurýři mezi sebou?

Máme dvě facebookové skupiny. Jedna je oficiální spravovaná Woltem, kde je asi 1500 členů. Pro firmu to je určitě zajímavá zpětná vazba, protože můžou sledovat, jak kurýři reagují na novinky, a zároveň se i vedení občas zapojuje do debat. Pokud se strhne větší diskuse, zástupci vedení pak zorganizují videohovor, kde se všechno probírá.

Druhá je neoficiální, od kurýrů kurýrům, kde většinou sdílíme mezi sebou zábavné historky nebo nováčci zjišťují, jak věci fungují.

Jak se díváte na protesty kurýrů supermarketu Rohlík, kterým se nelíbí, že by měli být odměňováni podle hodnocení zákazníků?

Myslím si, že se ozvala spíše hlasitá menšina, ale mezi jejich kurýry nevidím. Osobně by mi nevadilo, kdybych byl odměňován částečně dle spokojenosti zákazníků. Ovšem pokud jim byla sebrána část mzdy a bylo u toho řečeno, že si ji mohou vydělat zpátky dobrými hodnoceními, lze samozřejmě rozhořčení chápat. Věřím, že se časem situace uklidní, Rohlík se snaží krizi řešit. A pokud by to některým z nich vadilo až příliš, mohou přejít k jiné společnosti, to se mi na gig economy líbí.

Do jaké míry je hodnocení zákazníků pro kurýry důležité?

Já jsem moje hodnocení nikdy neviděl. Zákazníci mají možnost dát palec nahoru nebo dolů, ale na penězích se to nepromítá. Myslím si, že kdybych měl opakovaně špatné hodnocení, tak mě z vedení budou kontaktovat, ale nikdy se mi to nestalo.

Jak se vedení firmy se svým kurýrům chová?

My jsme dodavatelé práce, a ne zaměstnanci, a je to na té komunikaci vidět. Snaží se o všeobecnou spokojenost, protože vědí, že kurýři můžou kdykoliv odejít jinam.

Posílají nám newslettery, kde sdílí zpětné vazby od zákazníků, občas organizují různé soutěže nebo zajišťují nějaké slevy. Nabízí i pojištění odpovědnosti a odškodnění v případě zranění nebo nehody. Všem nabízí oblečení, od cyklistických dresů až po péřovky. Je to kvalitní oblečení a je příjemné, že do toho nemusí kurýr vkládat svoje peníze.

Mimo to nabízí covidový program, který funguje už od března 2020. Pokud jim pošlu potvrzení o pozitivním testu nebo nařízení karantény, tak mi vyplatí určitou náhradu. Hlavním důvodem toho je, aby nepracoval nikdo, kdo může být rizikem, a zároveň aby kurýry podpořili.

Takže to znamená, že jsou všichni kurýři pro případ nehody pojištěni, nebo je to jen možnost, kterou si musí připlatit?

Pojištění si musí každý kurýr zapnout, ale hradí ho za ně Wolt. Což je velmi příjemný benefit.

Nechyběly vám někdy výhody zaměstnání, kde máte placenou dovolenou a nemusíte se bát, že onemocníte, protože dostanete nemocenskou?

Pro mě to byla vždycky vedlejší práce, takže nechyběly. Já si jako živnostník můžu platit nemocenskou, takže to pro mě nebylo zásadní. I když se nemocenská dostává až od 15. dne nemoci, tak mi to osobně nikdy nedělalo problém. Pokud by mi chyběly, mohl bych rozvážet třeba balíčky jako zaměstnanec.

Takže byste nechtěl být kurýrem na plný úvazek?

Ne, naprosto mi vyhovuje možnost to kombinovat s ostatními činnostmi. Pro mě je rozvážení vždycky odpočinková činnost, kdy můžu vypnout hlavu. Pustím si podcast nebo rádio, jezdím po Praze a několikrát zavolám a řeknu: "Dobrý den, tady Honza, kam vám to donesu?" a tím mám hotovo. Mám rád interakce s lidmi, během práce si popovídám se zákazníky i zaměstnanci v restauraci a to je pro mě zábava.

Dělat kurýra naplno bych asi nezvládl. Potřebuji pracovat hlavou a asi by mě to dlouhodobě nenaplňovalo. Na druhou stranu, když mi na jaře 2020 vypadla práce, tak jsem rozvážel téměř každý den a i na tom jsem si našel to pozitivní.