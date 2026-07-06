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Ekonomika

Kuba se ponořila do tmy. Přenosová síť zkolabovala, bez elektřiny je 10 milionů lidí

ČTK

Kubu v pondělí kolem poledne postihl celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě, uvedl místní operátor. Bez elektřiny se na karibském ostrově ocitlo na deset milionů lidí.

APTOPIX Cuba Energy Crisis
Havana se ponořila do tmy. Obyvatelé protestují proti vleklým blackoutům a nedostatku elektřiny.Foto: AP – Ramon Espinosa
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Kuba se již měsíce potýká s několikahodinovými, a v poslední době i vícedenními výpadky dodávek elektřiny. Ty částečně souvisejí se zchátralou rozvodnou sítí a také s ropnou blokádou ze strany Spojených států, které ostrov odřízly od dodávek paliva, připomněla agentura Reuters.

"Dochází k úplnému výpadku národní elektrické sítě. Příčiny se vyšetřují," uvedl na X operátor kubánské přenosové soustavy, společnost Unión Eléctrica.

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Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu poté podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za "mimořádnou hrozbu", dodávala. To odradilo i dalšího důležitého dodavatele, Mexiko.

Na 730.000 barelů ropy, které koncem března doručil na Kubu ruský tanker, došlo už koncem dubna, uvedla agentura AP.

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Ostrovní země čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby.

Kubánci protestují v centru Havany proti rozsáhlému výpadku:

Kubánci protestují v centru Havany proti rozsáhlému výpadku proudu trvajícímu hodiny nebo i dny | Video: Reuters
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