Kuba se ponořila do tmy. „Ostrov svobody“ zasáhl druhý blackout v jednom týdnu

Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek dodávek elektrické energie, informovaly agentury. Na karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na deset milionů lidí.
Kuba se již měsíce potýká s několikahodinovými a v poslední době i vícedenními výpadky dodávek elektřiny. Ty částečně souvisejí se zchátralou rozvodnou sítí a také s ropnou blokádou ze strany Spojených států, které ostrov odřízly od dodávek paliva, připomněla agentura Reuters.
O celkovém výpadku kubánské sítě informoval v pátek odpoledne místního času provozovatel přenosové soustavy, společnost Unión Eléctrica de Cuba. Předchozí takzvaný blackout se odehrál v pondělí.
Ačkoliv jsou plošné výpadky proudu v této karibské zemi stále častější, podle agentury AP je neobvyklé, aby se odehrávaly takto krátce po sobě s odstupem pouhých několika dní.
Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu poté podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za "mimořádnou hrozbu", dodávala. To odradilo i dalšího důležitého dodavatele, Mexiko.
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