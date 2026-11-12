Krize obří jaderné zakázky. Krach dohody s dodavateli tlačí Korejce k nové strategii

Situace okolo vývoje stamiliardové zakázky na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany začíná být poněkud nepřehledná. Zatímco ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že i po krachu klíčových jednání s dodavateli stavebních prací vše běží podle plánu, korejský tisk přináší znepokojivé informace. Například o tom, že Jižní Korea spustila krizový režim řízení celé zakázky.
Vítězem tendru na dostavbu dvou jaderných bloků je jihokorejská státní společnost KHNP. Smlouvu s českou vládou podepsala loni v červnu. Přípravy na realizací historicky nejdražší státní zakázky by měly být v plném proudu.
Jenže minulý týden vyšlo najevo, že padla klíčová jednání s dodavateli stavebních prací. Informaci zveřejnila samotná KHNP.
Krach jednání KHNP s konsorciem firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility významně znejistěl české firmy. Některé totiž už věnovaly značné úsilí i finance na přípravu a nyní čelí nejistotě, jaký bude další postup.
„Původním předpokladem korejské strany bylo uzavření tohoto kontraktu v krátké návaznosti na podpis hlavní EPC smlouvy (o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem – pozn. red.),“ připomíná Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Hlavní kontrakt se podepsal už před téměř rokem a půl.
„Absence smluvního zajištění stavebních prací přitom významně omezuje možnost českých společností zahájit plnohodnotnou přípravu a mobilizaci potřebných kapacit,“ varuje Nouza ve společném prohlášení Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu energetiky ČR.
Nezbytný krok
KHNP ujišťuje, že se na harmonogramu nic nemění. Zástupce firmy deníku Aktuálně.cz sdělil, že s dodavatelem stavebních prací jednal 15 měsíců. Korejský tisk píše, že proběhlo víc než 90 kol jednání. Teď se hledá nový dodavatel.
Generální ředitel KHNP Kim Hö-čchon napsal pro Hospodářské noviny (HN) text, v němž se pokouší uklidňovat situaci tím, že se nové výběrové řízení připravuje ve zrychleném režimu.
„Rozhodnutí ukončit jednání s dosud předpokládaným partnerem pro stavební část nepředstavuje žádnou závažnou překážku projektu,“ vysvětluje Kim Hö-čchon v textu pro HN.
„Šlo ve skutečnosti o nezbytný krok, pokud jsme chtěli posílit celkovou stabilitu projektu a jeho předvídatelnost a vytvořit co nejlepší podmínky pro úspěšné naplnění toho, co jsme slíbili,“ dodal.
„Pro nás je zásadní, aby KHNP dodržela své závazky vůči českému investorovi, a to z hlediska ceny, termínů i zapojení českého průmyslu,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.
Korejský tisk nicméně uveřejňuje podle některých znepokojivé informace. Poté co zkrachovala jednání o smlouvě s dodavatelem stavebních prací pro projekt Dukovany, spouští Jižní Korea krizový režim řízení, uvedla minulý týden agentura Jonhap.
Soul zahájil krizové řízení
„Ministr i jeho náměstek budou klíčové záležitosti projektu osobně prověřovat každý týden a dočasně přijímat všechna potřebná opatření,“ cituje Jonhap ve zmíněné zprávě jihokorejského ministra průmyslu Kim Čong-gwana.
Zapojení vlády v podobě nouzového řízení má ujistit veřejnost i partnery, že je Jižní Korea schopná dodávat reaktory bez zpoždění a navyšování rozpočtu.
Kim Čong-kwan už krátce poté, co vyšlo najevo, že zmíněná jednání padla, prohlásil, že Soul „ani v nejmenším neustupuje od svého závazku zdárně dokončit projekt rozšíření jaderné elektrárny Dukovany“.
Korejský tisk nicméně zveřejnil detaily sporu mezi KHNP a stavebním konsorciem, které popisují, proč jednání zkrachovala. Soul Economic Daily minulou neděli napsal, že KHNP chtěla po konsorciu dodávající stavební část víc práce, ale nenabídla adekvátní navýšení peněz.
Společnost Daewoo oproti tomu chtěla konečnou cenu stanovit až podle odvedení práce, zatímco KHNP trvala na ceně pevně stanovené předem.
KHNP čelí v korejských mediích kritice, že se snaží přenést stavební rizika na své dodavatele. A že krach jednání mohl být vyvolán záměrně.
Server The Financial News přinesl informaci, že KHNP před definitivním ukončením jednání o dodávkách stavebních prací kontaktovala jiné dodavatele. KHNP se veškerým nařčením brání.
Korejská média také psala, že konsorcium, které má dodávat stavební práce, požádalo jihokorejskou vládu o urovnání celého sporu s KHNP. „Požádali jsme ministerstvo o zprostředkování, aby se obnovila smluvní jednání a projekt se co nejdříve vrátil do normálních kolejí,“ cituje Yonhap společnost Daewoo E&C.
Nicméně český vicepremiér a ministr obchodu Karel Havlíček (ANO) trvá na tom, že ke znepokojení není žádný důvod.
„Všechny dohody platí,“ uklidňuje Havlíček
„Jde čistě o vyjednávání na korejské straně, máme potvrzené od korejského ministra, se kterým jsem v kontaktu, že se nic nemění ani v termínech, ani ve financích. Všechny dohody a smlouvy platí,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček pro Aktuálně.cz.
Nicméně na dotaz, zda KHNP neoslovila českou stranu s požadavkem navýšení ceny práce, Havlíček nereagoval.
Krizové řízení ze strany korejské vlády hodnotí vicepremiér jako správné opatření. „Vláda bude dohlížet nad celým projektem. Jak to nazývá, je vedlejší. Podstatné je, že budou vše důsledně řídit,“ napsal vicepremiér v SMS pro Aktuálně.cz.
„Příprava projektu běží dle stanoveného harmonogramu. Všechny stanovené termíny jsou dodržovány dle platné smlouvy,“ potvrdil pro Aktuálně.cz ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský coby zástupce investora.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. K vysoutěžené sumě je ovšem ještě třeba přičíst inflaci a také cenu financování.
Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů má začít v roce 2029, hotový by měl být o sedm let později.
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