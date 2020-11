Křetínský zvýší podíl v německé firmě Metro na víc než 37 procent

K pondělnímu teroristickému útoku ve Vídni se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Atentát provedl střelnými zbraněmi a nožem "voják chalífátu", který v rakouském hlavním městě zabil nebo zranil kolem 30 lidí, uvedl dnes IS na své propagandistické platformě Nashir News. Organizace se nicméně často hlásí i k útokům, kde se souvislost s IS později nepotvrdí.