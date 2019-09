Křetínský odmítá podepsat dohodu s novináři Le Monde. Podporuje je Walesa i Snowden

Nového románu kanadské spisovatelky Margaret Atwodoové nazvaného The Testaments, který navazuje na slavný Příběh služebnice z roku 1985, se v USA od úterního vydání prodalo přes 100 tisíc výtisků. V pátek to oznámilo nakladatelství Doubleday. Jeho mateřskou společností je konglomerát Penguin Random House, největší firma na světovém trhu s literaturou. Dnes už se The Testaments staly take bestsellerem č. 1 v internetovém obchodě Amazon.com.