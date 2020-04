Řemeslníci znovu otevřou. Zlatnictví očekává nával, krejčí se bojí nezájmu

Řemeslníci se připravují na otevření provozoven, jejich očekávání se přitom liší. Zatímco krejčí Ivona Rozsypalová, která má prostory v Brně a v Brumovicích na Břeclavsku, se obává, že kvůli ekonomickým problémům bude mít méně zákazníků, v Českém zlatnictví v Brně - Králově Poli očekávají, že v prvních dnech bude zájem zákazníků obrovský.

V obou případech si zažádali o pomoc od státu, zatím však žádnou reakci nemají, tedy ani peníze.

Rozsypalová, která má krejčovství nazvané Ivona Rosy, otevře v úterý, protože v pondělí nemívala ani dříve. "Ale nevím, jestli někdo přijde, nebo tam budu sama. Hodně lidí se stejně jako já dostalo do finančních problémů. Navíc spousta společenských akcí byla zrušená a stejně tak plánované akce ještě budou zrušené," uvedla Rozsypalová. Lidé tak nemají potřebu nechat si ušít šaty nebo si je upravovat, míní.

Vzhledem k délce zákazu prodeje a poskytování služby v provozovně přišla o měsíční tržby. "Ale doufám, že to všechno postupně skončí a dostaneme se do starých kolejí. Bohužel jsem nyní neměla rezervu, protože rekonstruuju dům, do kterého jsem dávala peníze," řekla Rozsypalová.

O pomoc státu pro živnostníky již požádala, ale zatím nedostala žádnou informaci, jak stát se žádostí naložil. "Myslím, že by mi to měli schválit. Určitě by se to hodilo," doplnila.

O část tržeb přišlo i České zlatnictví, část zůstala díky provozu e-shopu. "Už jsme se připravovali na příchod krize, ale samozřejmě jsme nečekali, že budeme muset úplně zavřít. Nikoho jsme ale propouštět nemuseli. Jsme osmičlenný kolektiv, který je spolu deset i 20 let," řekl majitel Petr Slezák. Otevření však chystá až od 27. dubna, kdy se budou moct otevřít i prodejny, aby bylo možné poskytovat kompletní služby, tedy jak prodej zboží, tak opravy.

Nicméně zatím se kvůli riziku nákazy chystá odmítat zájemce například o výměnu baterií v hodinkách či o jejich opravu, pokud nejde o zboží u nich zakoupené. "Můžete si dezinfikovat ruce, ale když máte starý kožený řemínek, tak v tom vidím riziko. Přemýšlíme o tom a budeme to řešit později," řekl Slezák.

I on poslal státu žádost o příslušnou podporu, ale zatím také nemá žádné informace. "Ale mělo by to dopadnout," věří.