Krátkodobý pronájem typu Airbnb je ubytovací služba. Měl by se danit, rozhodl soud

Městský soud v Praze minulý týden rozhodl, že krátkodobý pronájem přes platformy typu Airbnb spadá pod ubytovací služby a měl by se danit jako podnikatelská činnost. O rozhodnutí soudu píšou Hospodářské noviny. Rozhodnutí může výrazně ovlivnit majitele tisíců bytů, kteří v nich poskytují ubytování skrze platformu Airbnb a Booking.com.

"Toto rozhodnutí by mohlo byznysmodel Airbnb zcela rozložit," uvedl daňový poradce a partner společnosti EK Partners Lukáš Eisenwort.

Pražský městský soud podle HN řešil případ žalobkyně zastoupené advokátkou Petrou Novákovou, která se loni v březnu ohrazovala proti tomu, že jí finanční správa za rok 2017 doměřila daň z podnikatelské činnosti a musela podat opravné daňové přiznání. Šlo o příjmy z krátkodobých pronájmů nemovitosti skrze platformu Airbnb.

Podle městského soudu v Praze nejde o tak­zvanou "nesouvislou podnikatelskou činnost", za kterou pronájem považovala žalobkyně, ale o "podnikatelskou činnost v ubytovacích službách".

"Může to ještě skončit u Nejvyššího správního soudu, žalobkyně může ještě podat kasační stížnost. Já však rozsudek považuji za přesvědčivý," řekl listu daňový poradce Tomáš Hajdušek.

Pro ubytovatele to bude mít zásadní dopad například v platbě sociálního a zdravotního pojištění. Od toho jsou v případě klasického nájmu osvobozeni. Stejně tak pro ně může přijít změna v platbě DPH. Nej­více to pocítí ti, kdo krátkodobě pronajímají více nemovitostí, poznamenává list.

Rozsudek se opírá i o nález Ústavního soudu, který říká, co je nájem bytu a k čemu slouží a v čem se oproti ubytování liší. Ubytování má oproti pronájmu zásadní rozdíl, že poskytuje určité služby. Podle soudu jsou službami i například poskytnutí toaletního papíru, mýdla, ručníku či povlečení.

Návrat do počátečního stavu

Rozhodnutí soudu by mohlo nejvíce dopadnout na ty, kteří krátkodobě pronajímají více bytových jednotek. Největší negativní dopad by spočíval v tom, že by se řady z nich začala týkat daň z přidané hodnoty.

"V případě pronájmů je totiž pronajímatel od DPH osvobozen. V případě poskytování ubytovacích služeb už je tomu jinak. Pokud příjmy z pronájmů přesáhnou ročně jeden milion korun, stanou se ubytovatelé plátci DPH a 15 procent svých příjmů musí odvést státu," vysvětlil deníku poradce Eisenwort.

Drobnějších pronajímatelů, kteří pro Air­bnb poskytují například jeden byt pořízený na hypotéku, by se podle něj změna klasifikace příliš dotknout neměla.

Rozsudek soudu by mohl český trh Airbnb vrátit do počátečního stavu, kdy lidé pronajímali své nemovitosti, když odjeli na dovolenou. Podle Michala Koutného z České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí se zároveň mohou narovnat podmínky trhu.

Airbnb v Česku ročně využilo přes milion turistů

V ČR se přes platformu Airbnb podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2018 ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115 000 Čechů.

Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž se podle odhadů k těmto účelům využívá kolem 11 500 bytů. Po loňském nástupu epidemie covidu-19 se ale počet těchto bytů snížil.

Platformy jako Airbnb čelí nejen v ČR kritice z různých důvodů, nejčastějšími argumenty pražských kritiků je negativní vliv na dostupnost bydlení v metropoli a fakt, že si na chování hostů bytů mnohdy stěžují stálí obyvatelé domů.