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Ekonomika

Králi levných letenek klesá zisk kvůli drahému palivu, chystá úspory

ČTK
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Irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair klesl ve druhém finančním čtvrtletí zisk po zdanění meziročně o šest procent na 1,61 miliardy eur (zhruba 39 miliard Kč).

Letoun společnosti Ryanair přistál v Minsku 23.května.
ilustrační fotoFoto: Reuters
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Firma, která je největším leteckým dopravcem v Evropě, to sdělila v oznámení. Na hospodářské výsledky podniku měl negativní dopad konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu cen pohonných hmot a ke zdrženlivosti zákazníků při rezervacích. Společnost proto oznámila úsporná opatření.

Společnost rovněž uvedla, že přezkoumá smlouvy s letišti, zváží snížení počtu členů posádek v letadlech, případně zvýší využití umělé inteligence (AI), aby snížila výdaje.

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„Jak se říká, vše je na stole, ať už jde o zmrazení mezd nebo jiné oblasti,“ sdělil agentuře Bloomberg finanční ředitel Neil Sorahan. „Myslím, že nás pravděpodobně dalších 12 měsíců čeká prostředí s vyššími cenami ropy, a proto si musíme na příštích 12 měsíců utáhnout opasky,“ dodal.

Cena paliva, které Ryanair nemá zajištěné a které tvoří zhruba pětinu jeho spotřeby, se podle firmy zdvojnásobila na zhruba 130 dolarů za barel. Zbylých 80 procent paliva má společnost na aktuální finanční rok zajištěných na úrovni zhruba 67 dolarů za barel. Zajištění podle firmy zvyšuje její výhodu proti evropské konkurenci.

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Konflikt vedl k váhavosti

„Letošní jarní měsíce nezahrnovaly celé Velikonoce a konflikt na Blízkém východě vedl k váhavosti spotřebitelů a pozdějšímu rezervování letenek, což srazilo ceny letů,“ uvedl šéf společnosti Michael O'Leary.

Tržby společnosti se ve druhém finančním čtvrtletí, které skončilo 30. září, meziročně zvýšily o čtyři procenta na 5,70 miliardy eur. Jejich růst výrazně zaostal za růstem provozních nákladů, které se zvýšily o desetinu na 3,88 miliardy eur.

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Počet přepravených cestujících vzrostl o pět procent na 64,5 milionu, nicméně průměrná cena letenky klesla o dvě procenta na 63,40 eura.

Za celé první pololetí finančního roku firmě klesl čistý zisk meziročně o 15 procent na 2,15 miliardy eur (zhruba 52 miliard Kč). Tržby se zvýšily o tři procenta na 10,08 miliardy eur, zatímco provozní náklady vzrostly o deset procent na 7,69 miliardy eur.

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