Krachující Weinsteinovu firmu převezmou investorky. Pro jeho oběti vyčlení miliony dolarů

před 1 hodinou

V čele skupiny stojí bývalá členka administrativy prezidenta Baracka Obamy Maria Contrerasová-Sweetová. Ženy firmu plánují reorganizovat za pomoci většinového ženského představenstva a založí fond na odškodnění obětí, které obvinily zakladatele a bývalého šéfa podniku Harveyho Weinsteina ze sexuálního násilí.

New York - Filmovou a televizní společnost The Weinstein Company, které hrozí krach kvůli obviněním jejího bývalého šéfa ze sexuálního násilí, se chystá převzít skupina ženských investorek. Firmu plánují reorganizovat za pomoci většinového ženského představenstva a založí fond na odškodnění obětí. Ve čtvrtek to oznámila šéfka investorské skupiny a bývalá členka administrativy prezidenta Baracka Obamy Maria Contrerasová-Sweetová.

Rychlý a dramatický obrat přichází jen čtyři dny poté, co byl oznámen krach jednání o převzetí a současné představenstvo zvažovalo podat návrh na konkurz. Nyní potvrdilo, že se dohodlo s Contrerasovou-Sweetovou a miliardářem Ronem Burklem, který investuje do supermarketů.

Podle zdrojů agentury AP kupující zaplatí za většinový podíl The Weinstein Company 220 milionů dolarů (4,6 miliardy Kč) a převezmou její dluhy za 225 milionů dolarů. Nová společnost vyčlení 90 milionů dolarů na odškodnění žen, které obvinily zakladatele a bývalého šéfa původní firmy Harveyho Weinsteina ze sexuálního násilí. Zhruba 60 milionů do fondu vloží kupující, 30 milionů dolarů půjde z pojištění.

Contrerasová-Sweetová uvedla, že zachová 150 pracovních míst a bude chránit malé společnosti, kterým firma dluží peníze. Generálního prokurátora státu New York Erika Schneidermana, který proti společnosti podal žalobu, podle něj investoři ujistili, že se zasadí o ochranu zaměstnanců.

"Pracovat pro Weinsteina znamenalo pracovat pod neustálou záplavou sexuálních obscenit, vulgarit, sexuálních narážek a vyhrožování násilím. Pracoviště bylo obecně nepřátelské vůči ženám," uvádí se ve Schneidermanově žalobě. Z jeho vyšetřování vyšlo najevo, že Weinsteinovi zaměstnanci byli permanentně vystavováni jeho verbálním výhrůžkám jako "zabiju tě, zabiju tvou rodinu" a "nevíš, co já můžu udělat". Na jednu podřízenou křičel, že by měla firmu opustit a dělat děti, protože to je všechno, na co je dobrá.

Pětašedesátiletý Harvey Weinstein čelí obviněním, že sexuálně obtěžoval mnoho žen. Producent ale popírá, že by s kýmkoli měl nedobrovolný sexuální styk. Když aféra vyšla najevo, představenstvo jej propustilo a hollywoodské hvězdy se od něj distancovaly.