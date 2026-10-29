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Ekonomika

Krach jednání o Dukovanech, KHNP se nedohodla s korejským konsorciem

ČTK
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Korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky.

Jaderná elektrárna Dukovany, chladící věž, reaktor, strojovna, regulační tyče, radioaktivita, dozimetr
Jaderná elektrárna Dukovany.Foto: Jakub Plíhal
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Ve čtvrtek o tom informovala KHNP. Zda krach jednání nějak ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, firma zatím neuvedla.

„S ohledem na postoj stavebního konsorcia a v zájmu zajištění stabilní realizace celého projektu se společnost KHNP rozhodla jednání o smlouvě na stavební práce formálně ukončit. V této návaznosti společnost KHNP pečlivě posuzuje nezbytná následná opatření, která mají minimalizovat jakýkoli potenciální dopad na projekt. Mezi ně patří zahájení procesu ukončení stávající dohody o spolupráci se stavebním konsorciem a příprava nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,“ uvedla ve čtvrtek korejská firma.

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Zároveň zdůraznila, že pracuje na zajištění kontinuity klíčových částí projektu během přechodného období. Součástí toho budou i opatření, která korejské firmě umožní některé kroky provádět napřímo.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.

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Od uzavření smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím uzavřela například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností Kepco Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností.

Kromě toho podle KHNP pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s Kepco Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s Kepco KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.

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