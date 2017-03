Koupě Avie se už vyplácí. Letňanský areál se může změnit na novou čtvrť, výroba se rozjede jinde

před 13 minutami

Po čtyřleté přestávce se v Česku opět začnou vyrábět nákladní auta Avia - ovšem už ne v pražských Letňanech, ale v Přelouči. Majitel Avie Jaroslav Strnad prodal letňanský areál v Praze. Podle zdrojů HN za vyšší částku, než za kolik celou automobilku od indické firmy Ashok Leyland loni zaplatil.

Praha - Za necelý měsíc by se měla po čtyřleté přestávce opět rozjet výroba nákladních vozů Avia. Montovat se už nebudou v Praze, ale v Přelouči. Nový vlastník firmy, Czechoslovak Group zbrojaře a průmyslníka Jaroslava Strnada, tam právě převáží poslední technologické vybavení a materiál z výrobního areálu v pražských Letňanech.

Letňanské pozemky už Strnad prodal - a podle informací Hospodářských novin dokonce o něco dráž, než za kolik loni v dubnu zkrachovalou Avii koupil. To udělalo z koupě továrny už teď výhodný obchod. Ještě koncem 90. let vyráběla Avia v Letňanech téměř čtyři tisíce vozů ročně. Po deseti letech to nebyly ani tři stovky.

Pro současnou výrobu byl letňanský závod zbytečně předimenzovaný. Automobilka letos plánuje vyrobit 170 až 200 nových vozů a zaměstnat zhruba šest desítek lidí. Maximální kapacita továrny v Přelouči bude podle jednatele Avie Ivana Fišáka při jednosměnném provozu 1000 až 1200 vozů ročně. Nový areál je zhruba třikrát menší než v Letňanech.

Za zkrachovalou Avii loni Strnad zaplatil indické skupině Ashok Leyland podle odhadů nižší stovky milionů korun. Jakékoliv dotazy k současnému prodeji pozemků v Letňanech nechává Fišák bez komentáře. Podle katastru nemovitostí však v polovině března prodala společnost Avia Motors, kterou vlastní Strnadova Czechoslovak Group, několik pozemků včetně několika průmyslových hal nedávno založené společnosti Lemant Finance. Hodnota pozemků, které Strnad loni získal, dosahovala podle odhadů nižších stovek milionů korun.

Letňanský areál Avie a k němu přilehlé parcely jsou lukrativním místem pro developery. Ti by na místě mohli postavit zcela novou čtvrť zhruba pro šest tisíc lidí. Starosta Čakovic Alexandr Lochman proto již magistrátu navrhl prodloužit metro linky C právě do dnešního areálu. To by výrazně zvedlo hodnotu tamních pozemků a vytvořilo větší tlak na výstavbu nejen bytů, ale také administrativních a komerčních ploch.

Kromě Avie se Strnad snaží postavit zpátky na nohy i další tradiční českou značku. V roce 2013 koupil spolu s podnikatelem Reném Materou automobilku Tatra, která ještě v roce 2012 prodělala původním majitelům téměř miliardu korun. Jen za rok 2015 ale Strnadovi s Materou vydělala 390 milionů - což je víc, než za zkrachovalou firmu dali. Dnes Tatra opět nabírá zaměstnance, její tržby i prodeje rostou, vyváží po celém světě. Jen za minulý rok vyrobila přes 1300 aut − prakticky třikrát více než před pěti lety.

Otázkou je, jak se podaří záchrana Avie. Zatímco v Kopřivnici se vyrábí těžké a středně těžké náklaďáky, Avie patří mezi lehké vozy - zákazníci obou značek se tak výrazně liší. "Zatím máme objednávky na desítky kusů, většinou od tuzemských tradičních zákazníků. Velké zákazníky ještě nemáme. Když není hotové nové vozidlo, jim zatím nemáme co ukázat," říká Fišák.

Firma ale plánuje mířit například na země rozvojového světa, kde i lehčí Avia může fungovat jako hlavní nákladní vozidlo. Stejně tak připravuje speciály - jedním z nich bude i hasičský vůz, který byl v Česku historicky velmi oblíbený.

autoři: Petr Lukáč, Adam Váchal