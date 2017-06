Koruna posílila nejvíc od konce intervencí, spekulanti ji ale o zisky hned připravili

před 1 hodinou

Za poslední dva měsíce od opuštění "kurzového závazku" posílila koruna vůči euru o 2,5 procenta. Kromě příznivého vývoje na světových trzích jí pomáhá i dobrá kondice české ekonomiky. Díky dnešním údajům o růstu průměrné se koruna dostala na úroveň 26,29 za euro. Vybírání zisků spekulantů ale vrátilo kurz zpět na páteční hodnoty.

Praha - Česká měna dnes dopoledne poprvé od konce intervencí prolomila hranici 26,30 koruny za euro a byla tak nejsilnější za posledních tři a půl roku. Zájem o korunu podpořily nové údaje o průměrné mzdě - ta rostla nejrychleji od roku 2008.

Vyšší mzdy budou podle ekonoma Komerční banky Marka Dřímala tlačit na růst inflace, což by mělo přimět centrální banku zvýšit úrokové sazby. První růst sazeb od roku 2012 by pak měl do Česka přilákat zahraniční investory, kteří svoje peníze převedou na koruny, aby je mohli investovat například do státních dluhopisů.

Proti zhodnocování koruny naopak bude působit vybírání zisků zahraničních spekulantů, kteří do české měny investovali ještě před ukončením devizových intervencí České národní banky. Věřili, že koruna po "exitu" posílí a oni na pohybu kurzu vydělají. S tím, jak se jejich cíl plní a koruna posiluje, českou měnu se ziskem postupně prodávají a tím ji oslabují.

Potvrdilo se to i po prolomení hranice 26,30 za euro. Koruna pod ní nevydržela a během dne mírně oslabila.

Přibližování koruny k hladině 25,75 za euro, na které ji ČNB začala v listopadu 2013 uměle oslabovat, by přesto mělo v následujících týdnech a měsících pokračovat. "Naše prognóza nadále očekává postupné posilování české měny. Ke konci června by se mohla posunout na 26,20 koruny za euro," říká Dřímal.

"Rovnovážný kurz koruny se podle našeho odhadu pohybuje kolem 25,50 za euro. Dosažení této hranice však bude navzdory pozitivnímu ekonomickému vývoji v letošním roce brzdit postupné odcházení spekulativního kapitálu z tuzemské ekonomiky," uvádí hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Koruna se však podle něj bude rovnovážné hodnotě přibližovat a na konci letošního roku se dostane pod hranici 26 korun za euro.

Také pravidelný průzkum agentury Reuters mezi 35 analytiky ukázal, že koruna je spolu s rumunským lei jednou ze dvou středoevropských měn, které mají v následujících dvanácti měsících prostor pro posílení. Podle mediánu předpovědí by kurz mohl za rok dosáhnout 25,75 koruny za euro.

Na cestě k této hranici by české měně mělo pomoci také zvyšování úrokových sazeb centrální banky, kterým by se ČNB mohla bránit růstu inflace. Stávající prognóza centrální banky počítá s tím, že sazby vzrostou ve třetím čtvrtletí letošního roku - poprvé po téměř pěti letech.

Guvernér centrální banky Jiří Rusnok nicméně na konci května uvedl, že zatím žádný naléhavý důvod ke zvýšení sazeb není. "Pokud bude vývoj zhruba odpovídat tomu, co prognózujeme, mohlo by k odpoutání úrokových sazeb od nuly dojít někdy ve druhé polovině roku, ale může to také být až v příštím roce," řekl Rusnok.

Analytička Raiffeisenbank Monika Junicke očekává, že pokud bude koruna dál pozvolna posilovat a inflace se udrží pod prognózou ČNB, nebude bankovní rada nutně spěchat se zvýšením sazeb. Podle analytika ČSOB Petra Dufka by centrální banku mohla od razantnějšího postupu odradit už květnová inflace, jejíž výši oznámí Český statistický úřad v pátek.