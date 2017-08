Koruna je k dolaru nejsilnější za poslední téměř tři roky, americkou měnu srazila i raketa z KLDR

před 1 hodinou

Kurz koruny k dolaru se během úterý dostal pod hranici 21,65 koruny. Takto levný byl dolar na finančních trzích naposledy v říjnu 2014.

Praha - Koruna byla v úterý k dolaru nejsilnější za poslední skoro tři roky. Během úterý se kurz české měny k dolaru dostal až pod hranici 21,65 Kč/USD. Později koruna mírně oslabila a kolem 17. hodiny se obchodovala v kurzu 21,70 Kč/USD. K euru česká měna od pondělního večera posílila, ale pouze o haléř na 26,09 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online a informací finančních analytiků.

Kurz koruny k dolaru se během dneška dostal pod hranici 21,65 koruny. "Takto levný byl pro nás dolar naposledy v říjnu 2014," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Podle Jana Berky ze společnosti Roklen dolaru nesvědčí nervozita na trzích vyvolaná demonstrací síly Severní Koreje. "Celou situaci pak podtrhuje i čekání na klíčová data tohoto týdne," dodal Berka.

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda upozornil na to, že viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl dnes verbálně intervenoval za další posílení koruny. Pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb ještě letos tedy vzrostla. Proti tomuto zvýšení by mohlo působit případné vyhrocení konfliktu na Korejském poloostrově, které by ale také potenciálně zapříčinilo citelnější odliv mezinárodního kapitálu z korunových aktiv. Hamplův výrok je tak podle Kovandy částečné prevencí proti tomuto možnému odlivu.

K euru koruna během úterý oslabovala. "Tento vývoj se dá přisoudit rostoucímu napětí na trzích, kde pozorujeme odklon investorů od rizikových aktiv a měn, kam spadá právě ta česká, ale i polská a maďarská měna, k těm bezpečným, jako je například japonský jen či švýcarský frank," vysvětluje Berka. Kolem 17. hodiny se ale kurz dostal na 26,09 Kč/EUR, a koruna tak byla o zhruba haléř silnější než v pondělí večer.